Василий Голубев навестил пациента, которому провели пересадку сердца
Мужчина, которому неделю назад ростовские врачи провели пересадку сердца, чувствует себя хорошо.
Мужчина, которому неделю назад ростовские врачи провели пересадку сердца, чувствует себя хорошо.
Накануне в Ростовской областной больнице побывал губернатор Василий Голубев. Глава региона пообщался с пациентом, а также вручил награды медикам.
Первую для южной столицы операцию по пересадке сердца в конце ноября совместно выполнили ростовские и кубанские врачи. До конца 2017 года планируется еще одна такая пересадка.
«Это первая подобная операция. У нас к этому готовились почти два года. Можно говорить, что она прошла успешно. Пациент находится в хорошем настроении, уже думает о будущем, просит за своих селян», — сказал губернатор Ростовской области.