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15:49 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев навестил пациента, которому провели пересадку сердца

Мужчина, которому неделю назад ростовские врачи провели пересадку сердца, чувствует себя хорошо.

Накануне в Ростовской областной больнице побывал губернатор Василий Голубев. Глава региона пообщался с пациентом, а также вручил награды медикам.

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Первую для южной столицы операцию по пересадке сердца в конце ноября совместно выполнили ростовские и кубанские врачи. До конца 2017 года планируется еще одна такая пересадка.

«Это первая подобная операция. У нас к этому готовились почти два года. Можно говорить, что она прошла успешно. Пациент находится в хорошем настроении, уже думает о будущем, просит за своих селян», — сказал губернатор Ростовской области.

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