Василий Голубев навестил пациента, которому провели пересадку сердца

Первую для южной столицы операцию по пересадке сердца в конце ноября совместно выполнили ростовские и кубанские врачи. До конца 2017 года планируется еще одна такая пересадка.

«Это первая подобная операция. У нас к этому готовились почти два года. Можно говорить, что она прошла успешно. Пациент находится в хорошем настроении, уже думает о будущем, просит за своих селян», — сказал губернатор Ростовской области.