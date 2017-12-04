В Петербурге с 5 декабря вводятся новые ограничения движения

Источник: Аргументы и факты

Новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта в Санкт-Петербурге вступают в силу 5 и 6 декабря, сообщается на сайте городской администрации.

С 5 по 15 декабря в связи с ремонтом дороги будет ограничено движение по Московскому шоссе от площади Победы до Дунайского проспекта, с 6 по 19 декабря вводится ограничение движения по Смольному проспекту от Смольного проезда до Синопской набережной. Движение по Тульской улице от Синопской набережной до улицы Бонч-Бруевича ограничено на этот же срок.

С 6 по 25 декабря в связи с ремонтом трамвайных путей будет закрыто движение транспорта по четной стороне Долгоозерной улице в створе проспекта Авиаконструкторов. В то же время закроется движение по четной стороне проспекта Авиаконструкторов от д.20 к Долгоозерной улице. Также будет ограничено движение по проспекту Авиаконструкторов от улицы Шаврова до Долгоозерной.