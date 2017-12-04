Роспотребнадзор назвал самые «зараженные» гриппом районы Ленобласти
Роспотребнадзор назвал районы Ленинградской области, где самое большое число болеющих гриппом людей.
Роспотребнадзор назвал районы Ленинградской области, где самое большое число болеющих гриппом людей.
Как сообщили в ведомстве, в настоящее время Ленобласть находится в неэпидемиологическом состоянии. За прошедшую неделю зарегистрировано 9105 случаев гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 53,2 на 10 тысяч населения. По сравнению с 2017 годом заболеваемость детей в возрасте 0−2 лет понизилась на 20,3%, 3−6 лет на 9,1%, но, отмечается, что среди школьников 7−14 лет зафиксирован рост на 18,3%, и 9,1 среде взрослых.
Сложная обстановка в детских садах замечена в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Кингисепском, Лодейнопольском, Подпорожском и Тихвинском районах. Аналогичная ситуация в школах наблюдается в Выборгском, Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах.
Напомним, что по итогам антигриппозной лишь 45,9% населения Ленобласти прошли вакцинацию.