Роспотребнадзор назвал самые «зараженные» гриппом районы Ленобласти‍

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время Ленобласть находится в неэпидемиологическом состоянии. За прошедшую неделю зарегистрировано 9105 случаев гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 53,2 на 10 тысяч населения. По сравнению с 2017 годом заболеваемость детей в возрасте 0−2 лет понизилась на 20,3%, 3−6 лет на 9,1%, но, отмечается, что среди школьников 7−14 лет зафиксирован рост на 18,3%, и 9,1 среде взрослых.