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14:16 (мск), источник: ivbg.ru

Роспотребнадзор назвал самые «зараженные» гриппом районы Ленобласти‍

Роспотребнадзор назвал районы Ленинградской области, где самое большое число болеющих гриппом людей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время Ленобласть находится в неэпидемиологическом состоянии. За прошедшую неделю зарегистрировано 9105 случаев гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 53,2 на 10 тысяч населения. По сравнению с 2017 годом заболеваемость детей в возрасте 0−2 лет понизилась на 20,3%, 3−6 лет на 9,1%, но, отмечается, что среди школьников 7−14 лет зафиксирован рост на 18,3%, и 9,1 среде взрослых.

По последним подсчетам всего были госпитализированы 86 человек, из них 70 — дети. Активнее всего вирус проявил себя в Волховском, Всеволожском, Киришском, Лужском, Сланцевском и Тихвинском районах.

Сложная обстановка в детских садах замечена в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Кингисепском, Лодейнопольском, Подпорожском и Тихвинском районах. Аналогичная ситуация в школах наблюдается в Выборгском, Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах.

Напомним, что по итогам антигриппозной лишь 45,9% населения Ленобласти прошли вакцинацию.

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