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14:06 (мск), источник: ТАСС

Новосибирский омбудсмен предложила усилить контроль за неблагополучными семьями с детьми

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева после пожара в поселке Степной, при котором погибли пятеро детей, предложила усилить контроль за неблагополучными семьями.

В воскресенье в поселке Степной Новосибирской области при пожаре в жилом доме, где проживала многодетная семья, погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Их отец и его сожительница госпитализированы с ожогами. Самый старший в семье ребенок при пожаре не пострадал. По факту произошедшего следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ.

«У нас к сожалению, ответственного родительства иногда нет, и этот случай это подтвердил. Родители просто забывают о своей ответственности. Поэтому здесь целый комплекс проблем, которые нужно решать, и в первую очередь это моральные и нравственные качества людей, которые решили завести детей», — сказала омбудсмен корр. ТАСС.

Источник в экстренных службах региона накануне сообщал ТАСС, что семью в поселке считали неблагополучной. По словам собеседника агентства, шестеро детей жили в небольшой по площади комнате, отец пил, мать умерла около года назад, по предварительным данным, от цирроза печени. Как подчеркнула Шалабаева, это должно было привлечь к семье особое внимание как ответственных служб, так и соседей.

«Здесь повышенный интерес должен был быть к семье, потому что папа остался один. Органы опеки и попечительства, взрослые соседи должны были бить тревогу, если они видели, что пьет человек, что остаются дети. Какое-то чувство милосердия и сострадания в первую очередь должно быть от взрослых людей, которые знали эту ситуацию», — сказала региональный уполномоченный по правам человека.

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