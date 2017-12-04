Новосибирский омбудсмен предложила усилить контроль за неблагополучными семьями с детьми

В воскресенье в поселке Степной Новосибирской области при пожаре в жилом доме, где проживала многодетная семья, погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Их отец и его сожительница госпитализированы с ожогами. Самый старший в семье ребенок при пожаре не пострадал. По факту произошедшего следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ.

«У нас к сожалению, ответственного родительства иногда нет, и этот случай это подтвердил. Родители просто забывают о своей ответственности. Поэтому здесь целый комплекс проблем, которые нужно решать, и в первую очередь это моральные и нравственные качества людей, которые решили завести детей», — сказала омбудсмен корр. ТАСС.

Источник в экстренных службах региона накануне сообщал ТАСС, что семью в поселке считали неблагополучной. По словам собеседника агентства, шестеро детей жили в небольшой по площади комнате, отец пил, мать умерла около года назад, по предварительным данным, от цирроза печени. Как подчеркнула Шалабаева, это должно было привлечь к семье особое внимание как ответственных служб, так и соседей.