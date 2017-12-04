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15:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

5 декабря в поселке Крутушка Авиастроительного района Казани не будет газа

(Город Казань KZN.RU, 4 декабря). 5 декабря в казанском поселке Крутушка ожидается временное отключение газоснабжения. Газа не будет с 8.00 до 17.00.

Отключение запланировано в 191 квартире одного многоквартирного дома и в 28 частных жилых домах. Это связано с работами по замене задвижки на газопроводе высокого давления по плану капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Жителей просят закрыть газовые задвижки, запастись электрическими плитками, соблюдать технику безопасности и до окончания работ не пользоваться газовыми приборами. В случае появления запаха газа в доме следует незамедлительно позвонить по телефонам: (843) 234−12−36, 234−09−01.

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