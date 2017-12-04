5 декабря в поселке Крутушка Авиастроительного района Казани не будет газа

Отключение запланировано в 191 квартире одного многоквартирного дома и в 28 частных жилых домах. Это связано с работами по замене задвижки на газопроводе высокого давления по плану капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.