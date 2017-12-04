В течение суток в Татарстане ожидается снег, метель и ледяной дождь
Синоптики распространили предупреждение об ухудшении метеоусловий.
Синоптики распространили предупреждение об ухудшении метеоусловий.
Мокрый снег с метелью и ледяным дождем прогнозирует Гидрометцентр Татарстана вечером 4 декабря.
Непогода продлится до вечера следующего дня — 5 декабря.
«Ночью и днем 5 декабря на территории республики ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами с ледяным дождем, днем местами сильные», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте МЧС Татарстана.
В Казани ближайшей ночью пройдет дождь, мокрый снег, местами — ледяной дождь. Утром 5 декабря и днем ожидается сильный снегопад, местами метель, гололед и туман. Ветер будет сильным, порывами до 15−20 метров в секунду, в Казани — до 18 метров в секунду. На дорогах голеледица, местами сильная, снежные заносы.
В ночь с 4 на 5 декабря минимальная температура воздуха составит +1 -4 градуса, днем +3 -2 градуса. На дорогах местами гололедица. Днем 5 декабря от 0 до -5 градусов.
Между тем, только за выходные в одной Казани выпало 60% месячной нормы осадков. Между тем, в конце ноября выяснилось, что не все муниципалитеты успели заключить контракты на уборку снега.