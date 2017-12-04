Источник: Аргументы и факты

Эрмитаж не будет вводить обязательное использование бахил для посетителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора музея Михаила Пиотровского.

По его словам, использование бахил плохо показало себя. Для защиты паркетов существует лак, который постоянно меняется. Директор музея отметил, что в Эрмитаже «нужно чувствовать себя человеком».

«Не должно быть ощущения, что тебя в любой момент могут выгнать из Эрмитажа», — подчеркнул Михаил Пиотровский.