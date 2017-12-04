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14:14 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Эрмитаж не будет вводить обязательное использование бахил

Для защиты паркетов существует лак, который постоянно меняется.

Источник: Аргументы и факты

Эрмитаж не будет вводить обязательное использование бахил для посетителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора музея Михаила Пиотровского.

По его словам, использование бахил плохо показало себя. Для защиты паркетов существует лак, который постоянно меняется. Директор музея отметил, что в Эрмитаже «нужно чувствовать себя человеком».

«Не должно быть ощущения, что тебя в любой момент могут выгнать из Эрмитажа», — подчеркнул Михаил Пиотровский.

Также он сообщил, что в ближайшее время на месте кафе Cafemax будет организована большая зона отдыха. Кроме того, директор музея пожаловался на мошенников, которые продают билеты в интернете. По его словам, они предлагают якобы другие условия обслуживания, продавая билеты по завышенной цене, но таких условий не существует.

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