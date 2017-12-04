В Алуште установили пункт обогрева для бездомных

«Целью установки данного пункта, является прием и обеспечение всем необходимым граждан, которые в этом нуждаются, оказание психологической и при необходимости медицинской помощи, а также предоставление временного места отдыха», — говорится в сообщении.

Пункт обогрева представляет собой палатку, которая одновременно может принять около двадцати человек, обеспечив всех нуждающихся теплом, горячей едой и напитками, а также временным местом отдыха и обогрева. Пункт оборудован полевой кухней, необходимой для приготовления горячего чая и постоянным запасом питьевой воды.