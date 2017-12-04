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14:08 (мск), источник: РИА Крым

В Алуште установили пункт обогрева для бездомных

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС», совместно с администрацией Алушты установили в городе пункт обогрева для граждан без определенного места жительства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

«Целью установки данного пункта, является прием и обеспечение всем необходимым граждан, которые в этом нуждаются, оказание психологической и при необходимости медицинской помощи, а также предоставление временного места отдыха», — говорится в сообщении.

Пункт обогрева представляет собой палатку, которая одновременно может принять около двадцати человек, обеспечив всех нуждающихся теплом, горячей едой и напитками, а также временным местом отдыха и обогрева. Пункт оборудован полевой кухней, необходимой для приготовления горячего чая и постоянным запасом питьевой воды.

Установка пункта обогрева для граждан без определенного места жительства в Алуште.

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