Коммунальные службы Калининграда перешли на круглосуточный режим работы
Коммунальные службы Калининграда перешли на работу в круглосуточном режиме, сообщает
Коммунальные службы Калининграда перешли на работу в круглосуточном режиме, сообщает
«Обработку противогололедными материалами МП “Чистота” производит с момента начала снегопада. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки
Отметим, что в минувшие выходные на уборку и посыпку пешеходных дорожек областного центра вышли около 400 дворников.
Отметим, что за своевременную уборку снега и посыпку пескосоляной смесью придомовых территорий отвечают управляющие компании.