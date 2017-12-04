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15:51 (мск), источник: АиФ Калининград

Коммунальные службы Калининграда перешли на круглосуточный режим работы

Коммунальные службы Калининграда перешли на работу в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

«Обработку противогололедными материалами МП “Чистота” производит с момента начала снегопада. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки улично-дорожной сети: подъемы, спуски, мосты, путепроводы, перекрестки, подходы к остановкам пассажирского транспорта», — говорят в мэрии.

Отметим, что в минувшие выходные на уборку и посыпку пешеходных дорожек областного центра вышли около 400 дворников.

Отметим, что за своевременную уборку снега и посыпку пескосоляной смесью придомовых территорий отвечают управляющие компании.

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