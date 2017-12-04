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18:21 (мск), источник: Zakon.kz

Сколько зарабатывают алматинские попрошайки в месяц

Начинающий казахстанский блогер примерил на себя роль попрошайки и выяснил, сколько можно заработать за месяц в Алматы, практически ничего не делая, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В видеоролике он примерил на себя три образа — уличного музыканта, безработного интеллигентного человека, которого помотала жизнь и образ человека, которого обокрали на вечеринке.

В итоге эксперимента, уличному музыканту всего за полчаса подали 2790 тенге, интеллигентному мужчине — 1090 тенге, а обычному парню, у которого не оказалось денег даже на проезд — 2050 тенге.

Если к такой работе относиться серьезно и заниматься этим каждый день по 8 часов с перерывом на два выходных, то можно заработать приличные деньги — от 348 тысяч 800 тенге до 892 тысяч 800 тенге.

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