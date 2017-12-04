Глава воронежской ГИБДД рассказал о новых правилах фотофиксации нарушений ПДД

Источник: Вести - Воронеж

Новый административный регламент ГИБДД позволяет ставить комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах, движение по которым определяется временными знаками. В большинстве случае, это участки проведения дорожного ремонта, рассказал «Вести-Воронеж» начальник ГИБДД по Воронежу Андрей Астанин в программе «Закон и мы».

— Раньше там камеры ставить было нельзя. Хотя такие участки аварийно опасны и требуют повышенного внимания со стороны водителей, соблюдения ими скоростногорежима, запрета обгона, — пояснил Андрей Астанин.

За нарушение ПДД автомобилистов будут привлекать к административной ответственности. За превышение скорости на 20−40 км/час полагается штраф в 500 рублей, на 40−60 км/час — 1−1,5 тыс. рублей, на 60−80 км/час — 2−2,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, на 80 км/час и более — штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на полгода.