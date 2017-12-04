Коммунальщики просят нижегородцев не парковать авто у обочин дорог по ночам
За выходные в Нижнем Новгороде выпало около 40% декабрьской месячной нормы осадков.
За выходные в Нижнем Новгороде выпало около 40% декабрьской месячной нормы осадков.
Дорожные службы Нижнего Новгорода просят нижегородцев не оставлять автомобили у обочин дорог в ночное время для того, чтобы тяжелая техника могла завершить свою работу по освобождению улиц от талого снега, сообщает
Коммунальщики после сильнейшего снегопада, обрушившегося на регион в минувшие выходные, продолжают работать в круглосуточном режиме. За эти дни с улиц вывезено более 18 тысяч тонн снега.
По прогнозам синоптиков, в течение суток в Нижнем Новгороде сохранится пасмурная погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов выше 0.
В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства подчеркнули, что спецтехника продолжит работу в усиленном режиме.