Коммунальщики просят нижегородцев не парковать авто у обочин дорог по ночам

Дорожные службы Нижнего Новгорода просят нижегородцев не оставлять автомобили у обочин дорог в ночное время для того, чтобы тяжелая техника могла завершить свою работу по освобождению улиц от талого снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

Коммунальщики после сильнейшего снегопада, обрушившегося на регион в минувшие выходные, продолжают работать в круглосуточном режиме. За эти дни с улиц вывезено более 18 тысяч тонн снега.

По прогнозам синоптиков, в течение суток в Нижнем Новгороде сохранится пасмурная погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов выше 0.