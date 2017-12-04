Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинский генерал дал понять, почему лучше не идти на Крым
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В новом скандале РПЦ с Киевом проявилась та же проблема РПЦ
В Крыму экс-сотрудник украинской милиции сбил семерых подростков
«Я с ним коктейли изобретал»: Мутко о дневнике Родченкова
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Алесю Кафельникову сравнили с Миллой Йовович
Тарасов раскрыл подробности жизни с Костенко
Интимная пластика: три реальные истории
В фитнес-клубе больше инфекций, чем в туалете
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8На Бали проснулся вулкан Агунг
13:59 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Коммунальщики просят нижегородцев не парковать авто у обочин дорог по ночам

За выходные в Нижнем Новгороде выпало около 40% декабрьской месячной нормы осадков.

Дорожные службы Нижнего Новгорода просят нижегородцев не оставлять автомобили у обочин дорог в ночное время для того, чтобы тяжелая техника могла завершить свою работу по освобождению улиц от талого снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

Коммунальщики после сильнейшего снегопада, обрушившегося на регион в минувшие выходные, продолжают работать в круглосуточном режиме. За эти дни с улиц вывезено более 18 тысяч тонн снега.

По прогнозам синоптиков, в течение суток в Нижнем Новгороде сохранится пасмурная погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов выше 0.

В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства подчеркнули, что спецтехника продолжит работу в усиленном режиме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
9 типов «неправильных» мужчин, с которыми женщина перестает быть собой
Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева
СМИ: Минобороны без конкурса раздаст заказы на 1 трлн рублей
Прокурор попросил вернуть Сечину два миллиона долларов
РБК: Кремль запланировал три волны агитации к выборам президента
На Мальте задержали подозреваемых в убийстве журналистки Галиции
МВД закрыло оператора, услугами которого пользовались хулиганы
В котиков на блокчейне уже инвестировали полтора миллиона долларов. Они дорожают с каждой минутой
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Звезды под елкой: Лобода, Киркоров и другие на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь