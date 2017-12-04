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16:44 (мск), источник: Kommersant.uz

Стали известны направления образования в филиале Вебстерского университета в Ташкенте

В Ташкент прибыла делегация Университета Вебстера во главе с вице-президентом Питером Махером. Цель визита — обсуждение технических, юридических и финансовых вопросов, связанных с открытием филиала в Ташкенте, сообщает пресс-служба МИДа.

Источник: Kommersant.uz

Делегация университета проведет в Узбекистане ряд встреч в министерствах высшего и среднего и специального образования, дошкольного образования, информационных технологий и коммуникаций. В ходе переговоров стороны обсудят организационно-правовые аспекты деятельности филиала Университета Вебстера в нашей стране, а также согласуют учебные программы создаваемого вуза.

Делегация также посетит ряд национальных университетов и филиалов зарубежных вузов, чтобы ознакомиться с организацией учебного процесса в образовательных заведениях страны.

Планируется, что филиал американского университета пример первых студентов в сентябре 2018 года. Согласно планам, в филиале студенты смогут получить степень бакалавра и магистра по таким образовательным направлениям, как «информационные технологии», «информационная безопасность», «развитие СМИ», «бизнес», «естественные науки» и «педагогика». Обучение будет проходить на английском языке с привлечением профессоров американского вуза и местных преподавателей.

Соглашение между Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и Университетом Вебстера по открытию первого филиала американского вуза в Ташкенте было подписано по итогам Узбекско-американского бизнес-форума, проходившего в сентябре.

Университет Вебстера был создан в 1915 году в Сент-Луисе штата Миссури. Он имеет 7 международных филиалов, успешно функционирующих в Швейцарии, Австрии, Греции, Голландии, Китае, Таиланде и Гане. Занимает 24-е место в рейтинге лучших американских университетов 2017 года.

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