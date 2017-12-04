Стали известны направления образования в филиале Вебстерского университета в Ташкенте

Источник: Kommersant.uz

Делегация университета проведет в Узбекистане ряд встреч в министерствах высшего и среднего и специального образования, дошкольного образования, информационных технологий и коммуникаций. В ходе переговоров стороны обсудят организационно-правовые аспекты деятельности филиала Университета Вебстера в нашей стране, а также согласуют учебные программы создаваемого вуза.

Делегация также посетит ряд национальных университетов и филиалов зарубежных вузов, чтобы ознакомиться с организацией учебного процесса в образовательных заведениях страны.

Планируется, что филиал американского университета пример первых студентов в сентябре 2018 года. Согласно планам, в филиале студенты смогут получить степень бакалавра и магистра по таким образовательным направлениям, как «информационные технологии», «информационная безопасность», «развитие СМИ», «бизнес», «естественные науки» и «педагогика». Обучение будет проходить на английском языке с привлечением профессоров американского вуза и местных преподавателей.

Соглашение между Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и Университетом Вебстера по открытию первого филиала американского вуза в Ташкенте было подписано по итогам Узбекско-американского бизнес-форума, проходившего в сентябре.