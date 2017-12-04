Предпоказ восьмого эпизода «Звездных войн» отменен в Минске
Предварительный показ фильма «Звездные войны: Последние джедаи», по информации из социальных сетей, отменен не только в Беларуси, но и по всему СНГ.
Предварительный показ фильма «Звездные войны: Последние джедаи», по информации из социальных сетей, отменен не только в Беларуси, но и по всему СНГ.
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Плохая новость для белорусских фанатов «Звездных войн»: предпоказ новой части франшизы «Звездные войны: Последние джедаи», который должен был состояться в ночь с 13 на 14 декабря, отменен, информация об этом размещена на официальном сайте «Киновидеопроката».
Официальные показы начнутся 14 декабря с 9.00, такое решение приняла
Пользователи соцсетей, которые уже купили билеты, недовольны сложившейся ситуацией и не скрывают разочарования.
Кроме того, в Twitter появилась информация о том, что предпоказ фильма «Звездные войны: Последние джедаи» отменен не только в Беларуси, но и в других странах СНГ.
Билеты, купленные на предпоказ, не пропадут: их можно обменять или сдать в кассы кинотеатров.
Восьмой эпизод киноэпопеи «Звездные войны» выйдет в прокат 14 декабря и станет продолжением вышедшего два года назад седьмого фильма франшизы. Ранее в сети появился трейлер картины «Звездные войны: Последние джедаи».