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20:09 (мск), источник: Моя Планета

Десятки мертвых акул вымыло на пляж в Австралии

Житель австралийского Квинсленда Лэнс Пейн наткнулся на ужасную находку в прошлом месяце, прогуливаясь по местному пляжу.

Пейн впервые попал на стихийное «кладбище» в начале ноября. Он сделал несколько фото, которые опубликовал в Facebook, отметив, что все погибшие акулы принадлежали к одному виду.

На телах австралиец не обнаружил видимых повреждений. Это показалось ему странным — если акулы не погибли в схватке с другими хищниками, то что могло их убить?

Через две недели он вернулся на пляж и нашел других мертвецов. На этот раз на «кладбище» были акулы разных видов, в том числе акула-молот.

По мнению Пейна, несчастные акулы погибнуть из-за недостатка кислорода в воде: неподалеку от пляжа находится предприятие по добыче угля.

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