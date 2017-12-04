Десятки мертвых акул вымыло на пляж в Австралии
Житель австралийского Квинсленда Лэнс Пейн наткнулся на ужасную находку в прошлом месяце, прогуливаясь по местному пляжу.
Житель австралийского Квинсленда Лэнс Пейн наткнулся на ужасную находку в прошлом месяце, прогуливаясь по местному пляжу.
Пейн впервые попал на стихийное «кладбище» в начале ноября. Он сделал несколько фото, которые опубликовал в Facebook, отметив, что все погибшие акулы принадлежали к одному виду.
На телах австралиец не обнаружил видимых повреждений. Это показалось ему странным — если акулы не погибли в схватке с другими хищниками, то что могло их убить?
Через две недели он вернулся на пляж и нашел других мертвецов. На этот раз на «кладбище» были акулы разных видов, в том числе
По мнению Пейна, несчастные акулы погибнуть