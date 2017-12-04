Десятки мертвых акул вымыло на пляж в Австралии

Пейн впервые попал на стихийное «кладбище» в начале ноября. Он сделал несколько фото, которые опубликовал в Facebook, отметив, что все погибшие акулы принадлежали к одному виду.

На телах австралиец не обнаружил видимых повреждений. Это показалось ему странным — если акулы не погибли в схватке с другими хищниками, то что могло их убить?

Через две недели он вернулся на пляж и нашел других мертвецов. На этот раз на «кладбище» были акулы разных видов, в том числе акула-молот.

По мнению Пейна, несчастные акулы погибнуть из-за недостатка кислорода в воде: неподалеку от пляжа находится предприятие по добыче угля.