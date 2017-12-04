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14:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Врачи борются за жизнь новосибирского музыканта Александра Церпята

Врачи сегодня борются за жизнь известного в Новосибирске музыканта — 48-летнего Александра Церпята.

Он попал в ДТП в Заельцовском районе. Врезался в опору ЛЭП. Черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки. В тяжелом состоянии доставлен на скорой в первую городскую больницу. Сейчас Александр Церпята в реанимации. Его погрузили в искусственную кому. Он и сам когда-то работал в этой больнице. Был отоларингологом. Сейчас здесь работает жена. За жизнь и здоровье бывшего коллеги переживает весь коллектив.

Виктор Вардосанидзе, Заместитель главного врача по хирургии ГКБ № 1: «Пациент был доставлен в сознании. В настоящий момент, учитывая тяжесть травмы, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. С медикаментозной седацией. Состояние расценивается как тяжелое, но стабильное. По мере решения проблем нейрохирургических, мы надеемся на скорейшее выздоровление нашего пациента».

Александр с детства увлекался музыкой, играл на трубе. Но учиться пошел в медицинский. Работал врачом. А потом бросил медицину. Занялся творчеством. Сегодня — руководитель эстрадно-вокальной студии «Азбука Хит». Автор песен бардовского дуэта «Гости» и Виталия Гасаева — бывшего КВНщика. Его проект «Папины дети» был в финале «Детского Евровидения».

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