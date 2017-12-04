Врачи борются за жизнь новосибирского музыканта Александра Церпята

Он попал в ДТП в Заельцовском районе. Врезался в опору ЛЭП. Черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки. В тяжелом состоянии доставлен на скорой в первую городскую больницу. Сейчас Александр Церпята в реанимации. Его погрузили в искусственную кому. Он и сам когда-то работал в этой больнице. Был отоларингологом. Сейчас здесь работает жена. За жизнь и здоровье бывшего коллеги переживает весь коллектив.