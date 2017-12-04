Врачи борются за жизнь новосибирского музыканта Александра Церпята
Врачи сегодня борются за жизнь известного в Новосибирске музыканта — 48-летнего Александра Церпята.
Врачи сегодня борются за жизнь известного в Новосибирске музыканта — 48-летнего Александра Церпята.
Он попал в ДТП в Заельцовском районе. Врезался в опору ЛЭП.
Виктор Вардосанидзе, Заместитель главного врача по хирургии ГКБ № 1: «Пациент был доставлен в сознании. В настоящий момент, учитывая тяжесть травмы, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. С медикаментозной седацией. Состояние расценивается как тяжелое, но стабильное. По мере решения проблем нейрохирургических, мы надеемся на скорейшее выздоровление нашего пациента».
Александр с детства увлекался музыкой, играл на трубе. Но учиться пошел в медицинский. Работал врачом. А потом бросил медицину. Занялся творчеством. Сегодня — руководитель