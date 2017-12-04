МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
5 декабря в Пермском крае ожидается снегопад и сильный ветер. Водителям советуют быть осторожными на дорогах.
5 декабря в Пермском крае ожидается снегопад и сильный ветер. Водителям советуют быть осторожными на дорогах.
Старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю» Андрей Садилов сообщил, что в регионе будет снегопад, мокрый снег, порывы ветра могут достигать до 18 м/с, что приведет к снежным заносам.
Автомобилистам советуют быть внимательными.