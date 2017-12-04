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14:21 (мск), источник: Новости Перми

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

5 декабря в Пермском крае ожидается снегопад и сильный ветер. Водителям советуют быть осторожными на дорогах.

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Источник: Новости Перми

Старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю» Андрей Садилов сообщил, что в регионе будет снегопад, мокрый снег, порывы ветра могут достигать до 18 м/с, что приведет к снежным заносам.

Автомобилистам советуют быть внимательными.

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