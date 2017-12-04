Новая картинная галерея появилась в Уфе

Источник: Аргументы и факты

Новая картинная галерея открылась в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо», об этом рассказал президент Творческого союза художников Башкирии Владислав Пегов.

Галерея будет работать в фойе исторического парка «Россия — моя история».

«На суд зрителей мы представили отчётную выставку работ, которые появились благодаря экспериментальным творческим мастерским, — рассказал он. — Они проходили этим летом во время форума «Арт-Уфа».

«Надеюсь, что художники будут выставлять свои произведения со временем не как гости, а как хозяева этого помещения», — заявил директор культурно-образовательного центра «Арт-Уфа» Евгений Маврин.