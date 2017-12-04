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14:11 (мск), источник: АиФ Уфа

Новая картинная галерея появилась в Уфе

Выставка произведений членов Творческого союза художников Башкирии расположилась на ВДНХ.

Источник: Аргументы и факты

Новая картинная галерея открылась в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо», об этом рассказал президент Творческого союза художников Башкирии Владислав Пегов.

Галерея будет работать в фойе исторического парка «Россия — моя история».

«На суд зрителей мы представили отчётную выставку работ, которые появились благодаря экспериментальным творческим мастерским, — рассказал он. — Они проходили этим летом во время форума «Арт-Уфа».

«Надеюсь, что художники будут выставлять свои произведения со временем не как гости, а как хозяева этого помещения», — заявил директор культурно-образовательного центра «Арт-Уфа» Евгений Маврин.

Он пояснил, что следующую экспозицию художники постараются посвятить историческим событиям. Ведь галерея находится в историческом парке.

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