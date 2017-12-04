Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что случилось с лицом красавицы Брежневой
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Лопырева пригласила иранских болельщиков в Россию
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Евросоюз начал отмену санкций против РФ по топливу — СМИ
Во всей красе: Шейк показала фигуру в ванной — СМИ
Алесю Кафельникову сравнили с Миллой Йовович
Тарасов раскрыл подробности жизни с Костенко
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Поклонение Ким Чен Ыну
14:14 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

МЧС: в Петербурге 5 декабря на дорогах ожидается гололедица

МЧС рекомендует водителям заблаговременно включать указатели поворотов и удерживать увеличенную дистанцию.

Источник: Аргументы и факты

Гололедица ожидается на дорогах Санкт-Петербурга 5 декабря, сообщает ГУ МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ведомство рекомендует водителям удерживать увеличенную дистанцию до автомобилей, находящихся впереди, заблаговременно включать указатели поворотов, быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах.

Прежде чем экстренно снизить скорость или остановиться рекомендуется заранее помигать стоп-сигналами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
А такие пробовали? Рецепты полезных и вкусных бутербродов
Прокурор потребовал 10 лет колонии для Улюкаева
СМИ: Минобороны без конкурса раздаст заказы на 1 трлн рублей
Прокурор попросил вернуть Сечину два миллиона долларов
Власти запланировали три волны агитации к выборам президента
На Мальте задержаны подозреваемые в убийстве Дафны Галиции
МВД закрыло оператора, услугами которого пользовались хулиганы
В котиков на блокчейне уже инвестировали полтора миллиона долларов. Они дорожают с каждой минутой
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь