МЧС: в Петербурге 5 декабря на дорогах ожидается гололедица
МЧС рекомендует водителям заблаговременно включать указатели поворотов и удерживать увеличенную дистанцию.
МЧС рекомендует водителям заблаговременно включать указатели поворотов и удерживать увеличенную дистанцию.
Гололедица ожидается на дорогах
Ведомство рекомендует водителям удерживать увеличенную дистанцию до автомобилей, находящихся впереди, заблаговременно включать указатели поворотов, быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах.
Прежде чем экстренно снизить скорость или остановиться рекомендуется заранее помигать