Парк на Стрелке в Нижнем Новгороде будет строить компания «Магистраль»

Источник: AP 2017

Парк на Стрелке в Нижнем Новгороде построит компания «Магистраль» — на сайте госзакупок опубликованы итоги электронного аукциона, состоявшегося 30 ноября. Подрядчику предстоит создать парк в границах улицы Совнаркомовской и набережных рек Волги и Оки в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в аукционе принимали участие две компании: ООО «Магистраль» и ООО «Группа компаний «ЮТОН» — обе из Нижнего Новгорода. В итоге победителем была признана компания «Магистраль», занимающаяся дорожным строительством.

На какой сумме контракта в итоге сошлись, пока не уточняется, однако начальная, то есть максимальная цена составляла 176,6 миллионов рублей.