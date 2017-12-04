Парк на Стрелке в Нижнем Новгороде будет строить компания «Магистраль»
Территория должна быть благоустроена к маю 2018 года.
Территория должна быть благоустроена к маю 2018 года.
Парк на Стрелке в Нижнем Новгороде построит компания «Магистраль» — на сайте госзакупок опубликованы итоги электронного аукциона, состоявшегося 30 ноября. Подрядчику предстоит создать парк в границах улицы Совнаркомовской и набережных рек Волги и Оки в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
Согласно информации, в аукционе принимали участие две компании: ООО «Магистраль» и ООО «Группа компаний «ЮТОН» — обе из Нижнего Новгорода. В итоге победителем была признана компания «Магистраль», занимающаяся дорожным строительством.
На какой сумме контракта в итоге сошлись, пока не уточняется, однако начальная, то есть максимальная цена составляла 176,6 миллионов рублей.
Теперь в срок до мая 2018 года компания должна будет выполнить озеленение территории, уложить брусчатку, установить ограждения и лавочки и обустроить пешеходные зоны.