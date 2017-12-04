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15:58 (мск), источник: Meduza

Команда поддержки, армия фанатов и собственное пиво: как поживает Фиона — самый известный бегемотик в мире

В феврале 2017 года в зоопарке Цинциннати преждевременно родился детеныш бегемота — Фиона. Сотрудники зоопарка долго выхаживали бегемотика, и спустя несколько месяцев Фиона стала неофициальным символом зоопарка. У нее даже появились поклонники! «Медуза» рассказывает, как дела у самого известного бегемотика.

За девять месяцев Фиона заметно подросла, но до размеров мамы — Биби — ей еще далеко. Сейчас Фиона весит всего 272 килограмма, а Биби — полторы тонны! Сотрудники зоопарка надеются, что в будущем Фиона будет такой же, как Биби.

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C февраля по июнь Фиона находилась в специальном вольере для детенышей. Сотрудники зоопарка круглосуточно наблюдали за ней; бегемотика учили ходить, плавать и играть в воде.

Летом Фиону переселили к Биби. Теперь она живет в большом открытом вольере.

Бегемот отлично себя чувствует и очень много играет — и на суше, и в воде.
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Фиона любит, когда к ней приходят посетители. Она наблюдает за ними через специальное окно из бассейна.

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Фиона даже стала свидетелем того, как посетитель зоопарка делал предложение своей девушке. Как выяснилось позже, Ник Келбли и Хейли Ролл — большие поклонники бегемота. По словам Ролл, они с Ником были очень рады, что Фиона присутствовала на таком важном событии.

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Но больше всего Фиона любит детей. И, кажется, это взаимно.

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Спустя месяц после рождения Фионы зоопарк Цинциннати начал акцию #teamfiona (команда Фионы) — желающие помочь бегемотику могли купить сувениры с его изображением. Средства, полученные от продажи сувениров, зоопарк использовал для поддержки Фионы — ей требовался круглосуточный уход. Местная пивоварня даже выпустила пиво «Команда Фионы», а несколько писателей написали книгу для детей о бегемотике.

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К Рождеству зоопарк Цинциннати выпустил новые сувениры с Фионой. Теперь посетители могут купить украшения для елки, упаковочную бумагу и свитеры с изображением бегемотика.

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По версии зоопарка, Фиона — главная персона года. И с этим трудно поспорить.

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