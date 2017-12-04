В центре Ростова-на-Дону на день отключат воду

Источник: Комсомольская правда

— Будет проводится переврезка водопровода на ул. Станиславского — как раз на этом участке, поэтому придется прекратить водоснабжение с восьми утра до одиннадцати часов вечера, — сообщили газете «КП — Ростов-на-Дону» в горводоканале.

Реконструкция ул. Станиславского, напомним, стартовала весной уходящего года, а завершение ее запланировано на май 2018-го: все работы, включая перекладку рельсов, инженерных сетей, тротуаров и проезжей части, должны быть завершены до начала чемпионата мира по футболу.