В Воронежском заповеднике сменится директор

1 декабря с Романом Холодом встретился губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Глава региона наградил директора заповедника Почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской». Он отметил, что за последние четыре года в биосферном заповеднике произошло много положительных изменений. Из них — реконструкция музея Природы, создание туристических экотроп и обновление фондов. В пресс-службе так же отметили, что на территориях заповедника стало значительно меньше браконьерства — по итогам одиннадцати месяцев этого года зафиксирован всего один случай.