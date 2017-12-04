В Воронежском заповеднике сменится директор
Директор ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник имени В. М. Пескова» Роман Холод покинул свой пост в связи с переводом на новую должность.
Директор ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник имени В. М. Пескова» Роман Холод покинул свой пост в связи с переводом на новую должность.
Со второго декабря временно исполняющим обязанности руководителя назначен замдиректора по экономике и финансам Воронежского заповедника Сергей Кокорев. Об этом сообщила
1 декабря с Романом Холодом встретился губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Глава региона наградил директора заповедника Почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской». Он отметил, что за последние четыре года в биосферном заповеднике произошло много положительных изменений. Из них — реконструкция музея Природы, создание туристических экотроп и обновление фондов. В