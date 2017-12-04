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15:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежском заповеднике сменится директор

Директор ФГБУ «Воронежский государственный биосферный заповедник имени В. М. Пескова» Роман Холод покинул свой пост в связи с переводом на новую должность.

Источник: Воронежский природный биосферный заповедник имени

Со второго декабря временно исполняющим обязанности руководителя назначен замдиректора по экономике и финансам Воронежского заповедника Сергей Кокорев. Об этом сообщила пресс-служба ООПТ в понедельник, 4 декабря.

1 декабря с Романом Холодом встретился губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Глава региона наградил директора заповедника Почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской». Он отметил, что за последние четыре года в биосферном заповеднике произошло много положительных изменений. Из них — реконструкция музея Природы, создание туристических экотроп и обновление фондов. В пресс-службе так же отметили, что на территориях заповедника стало значительно меньше браконьерства — по итогам одиннадцати месяцев этого года зафиксирован всего один случай.

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