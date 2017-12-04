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17:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Звезду установили на главную елку Иркутска

Диаметр украшения составляет три метра.

Источник: IrkutskMedia.ru

Звезду диаметром три метра установили на главную елку в Иркутске. Работы по монтажу нового декора начались сегодня, 4 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Начальник управления культуры администрации города Виталий Барышников, отметил, что помимо главного украшения на елке будет 42 игрушки-звезды и 17 элементов для иллюминационного ограждения.

«Мы планируем, что зимний городок на сквере имени Кирова будет функционировать до 1 февраля. Компания-подрядчик, которая выполняет изготовление и монтаж нового декора, гарантирует поддержание рабочего состояния всех элементов декора. По завершению сезона, елка, ограждение и все украшения будут демонтированы до следующего нового года», — подчеркнул начальник управления.

Напомним, что разработка эскизов нового декора на главную городскую елку велась с весны текущего года. Иркутская компания-подрядчик около месяца изготавливала детали конструкции и 4 декабря приступила к их монтажу. Прежний бело-синий новогодний декор украсит городскую елку на острове Малый Конный.

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