Звезду установили на главную елку Иркутска
Диаметр украшения составляет три метра.
Диаметр украшения составляет три метра.
Звезду диаметром три метра установили на главную елку в Иркутске. Работы по монтажу нового декора начались сегодня, 4 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia сообщили в
Начальник управления культуры администрации города Виталий Барышников, отметил, что помимо главного украшения на елке будет 42
«Мы планируем, что зимний городок на сквере имени Кирова будет функционировать до 1 февраля.
Напомним, что разработка эскизов нового декора на главную городскую елку велась с весны текущего года. Иркутская