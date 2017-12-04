26,5 тысяч пермяков заражены ВИЧ

Во Всемирный день борьбы со СПИД в Перми работали пункты, где можно было анонимно сдать тест и в течение нескольких минут узнать свой ВИЧ-статус.

Согласно статистике, сегодня в Прикамье 26,5 тысяч зарегистрированных случаев выявления вируса. В российском рейтинге регион занимает 11 место. Самый распространённый способ заражения — примерно три четверти случаев — связан с употреблением наркотиков, в последнее время все чаще встречается и половой способ передачи.

Дмитрий Матвеев, и.о. министра здравоохранения Пермского края: «Мы не хотим скрывать эту заболеваемость. Более того, мы заинтересованы в 100% выявлении этого заболевания и год от года будем наращивать скрининг населения. То есть чем больше населения мы через этот скрининг проведем, тем больше мы будем знать о всех зараженных».