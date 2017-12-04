Уборка снега фанерой в центре города удивила челябинцев

Человек, убирающий только что выпавший снег на площади Революции с помощью большого листа фанеры, удивил челябинцев, фотографией горожане поделились в соцсети.

«Неужели всё так плохо?» — задался вопросом автор снимка. В комментариях одни жители города выступили против уборки снега, который ещё успеет растаять, а другие принялись шутить по поводу выбора инструмента.

«По документам это нанолопата, разработанная в Сколково. Потрачено из бюджета 5 млн рублей на партию таких лопат», — в шутку заметил один из участников обсуждения.

«Это просто очень бережно идёт сбор снега с площади Челябы, нельзя упустить ни одной снежинки, так как нынче снег у нас в дефиците! Ледовый городок в Че построен с нежностью и любовью!», — высказал предположение другой горожанин.

«Ладно хоть не банковской картой», — порадовалась жительница города.