Уборка снега фанерой в центре города удивила челябинцев
Фотография «дворника» на площади Революции стала поводом для шуток в соцсети.
Фотография «дворника» на площади Революции стала поводом для шуток в соцсети.
Человек, убирающий только что выпавший снег на площади Революции с помощью большого листа фанеры, удивил челябинцев, фотографией горожане поделились в соцсети.
«Неужели всё так плохо?» — задался вопросом автор снимка. В комментариях одни жители города выступили против уборки снега, который ещё успеет растаять, а другие принялись шутить по поводу выбора инструмента.
«По документам это нанолопата, разработанная в Сколково. Потрачено из бюджета 5 млн рублей на партию таких лопат», — в шутку заметил один из участников обсуждения.
«Это просто очень бережно идёт сбор снега с площади Челябы, нельзя упустить ни одной снежинки, так как нынче снег у нас в дефиците! Ледовый городок в Че построен с нежностью и любовью!», — высказал предположение другой горожанин.
«Ладно хоть не банковской картой», — порадовалась жительница города.
Отметим, что на аппаратном совещании в понедельник, 4 декабря, глава города Евгений Тефтелев заявил, что дорожная техника готова выйти на уборку улиц, но предложил «не пугать» едва выпавший снег.