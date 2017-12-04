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14:54 (мск), источник: Om1.ru

Троллейбусы в Омске будут ездить с 5 утра до 11 вечера

С начала следующего года троллейбусы более с началом часа пик не будут ездить только «До Водников», а по маршруту.

Департамент транспорта намерен заняться проблемной ситуацией с троллейбусами и увеличить время работы этого вида транспорта.

Сейчас омичи недовольны, что троллейбусы не ходят допоздна, а уже после 17:00 отправляются в депо к Городку Водников. В итоге горожане уже не могут отправиться в Нефтяники, на Левый берег или в район улицы 10 лет Октября на этом виде транспорта.

Директор департамента транспорта Алексей Мартыненко заявил, что проблема в дефиците кадров: не хватает водителей. Однако чиновник заявил, что над вопрос уже работают: группа потенциальных водителей уже собрана и закончит обучение в январе.

Таким образом, с начала следующего года к работе приступят более 40 водителей троллейбусов, а этот вид транспорта будет курсировать по городским маршрутам с 5 часов утра и до 23 вечера наравне с автобусами.

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