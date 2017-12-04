Троллейбусы в Омске будут ездить с 5 утра до 11 вечера

Департамент транспорта намерен заняться проблемной ситуацией с троллейбусами и увеличить время работы этого вида транспорта.

Сейчас омичи недовольны, что троллейбусы не ходят допоздна, а уже после 17:00 отправляются в депо к Городку Водников. В итоге горожане уже не могут отправиться в Нефтяники, на Левый берег или в район улицы 10 лет Октября на этом виде транспорта.

Директор департамента транспорта Алексей Мартыненко заявил, что проблема в дефиците кадров: не хватает водителей. Однако чиновник заявил, что над вопрос уже работают: группа потенциальных водителей уже собрана и закончит обучение в январе.