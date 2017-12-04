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17:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В парке Галицкого в Краснодаре запретили ходить по газонам

Несмотря на похолодание, новый парк у стадиона «Краснодар» не пустует. Особенно по выходным тут масса людей — компании, парочки, любительницы селфи, собачники…

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные посетители обратили внимание на то, что в зеленых зонах появились новые таблички — через каждые 100 метров «Убедительная просьба! По газонам не ходить!». Увидели и удивились, ведь совсем недавно — во время технического открытия парка в сентябре — делались совсем другие заявления.

— Парк «Краснодар» — единственное место в городе, где можно ходить по газонам и устраивать пикники! — так позиционировала это место отдыха пресс-служба стадиона.

Так что случилось? Руководители парка передумали? Теперь вообще нельзя ступать на зеленую травку?

— Здесь вопрос формулировки на самой табличке. Мы их доделаем. Там должно быть дополнение — в осенне-зимний период. Дело в том, что в холода трава останавливает свой рост, и любая нагрузка на газон может привести к его исчезновению. Мы не запрещаем вовсе, мы просто просим воздержаться от хождения по траве именно зимой. Ограничения связаны исключительно с сезонным фактором, — рассказал «Комсомольской правде — Кубань» директор стадиона ФК «Краснодар» Владимир Аврамко.

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