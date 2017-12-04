В парке Галицкого в Краснодаре запретили ходить по газонам
Несмотря на похолодание, новый парк у стадиона «Краснодар» не пустует. Особенно по выходным тут масса людей — компании, парочки, любительницы селфи, собачники…
Несмотря на похолодание, новый парк у стадиона «Краснодар» не пустует. Особенно по выходным тут масса людей — компании, парочки, любительницы селфи, собачники…
В минувшие выходные посетители обратили внимание на то, что в зеленых зонах появились новые таблички — через каждые 100 метров «Убедительная просьба! По газонам не ходить!». Увидели и удивились, ведь совсем недавно — во время технического открытия парка в сентябре — делались совсем другие заявления.
— Парк «Краснодар» — единственное место в городе, где можно ходить по газонам и устраивать пикники! — так позиционировала это место отдыха
Так что случилось? Руководители парка передумали? Теперь вообще нельзя ступать на зеленую травку?
— Здесь вопрос формулировки на самой табличке. Мы их доделаем. Там должно быть дополнение — в