В Уфу съедутся лучшие юные инженеры со всей республики
УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе, в Республиканском детском образовательном технопарке,
УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе, в Республиканском детском образовательном технопарке,
В нем примут участие школьники, воспитанники учреждений дополнительного образования и учащиеся профессиональных образовательных организаций РБ.
Олимпиада проводится по пяти направлениям: электроника, прикладная физика, конструирование, теория решения изобретательских задач, робототехника.
В первый день участники будут решать
Открытие олимпиады — 7 декабря в 13 часов, закрытие на следующий день в 16 часов. Победителей и призеров отметят дипломами Министерства образования РБ, уточнили в Республиканском детском образовательном технопарке.