В Уфу съедутся лучшие юные инженеры со всей республики

В первый день участники будут решать практико-ориентированные задачи. На второй день состоится командный финал — решение единого инженерного кейса по созданию действующей модели транспортного средства, оснащенного грузом с функциями объезда препятствий на базе Lego Mindstorms EV3. Оценивать знания и навыки конкурсантов будут преподаватели ведущих вузов республики: Уфимского государственного авиационного технического университета, Башкирского государственного университета, Башкирского государственного медицинского университета, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.