В пос. Суходол отремонтируют четыре улицы и дворы
Управление
Управление
В рамках первого аукциона предполагается найти подрядчика для выполнения работ по ремонту
Второй аукцион объявлен на выполнение работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Работы должны быть выполнены в пос. Суходол, ул. Парковая, дом 2, 4, 6. Начальная максимальная стоимость этого муниципального контракта составляет 1,2 млн рублей. Заявки принимаются до 6 декабря, подрядчика также должны определить к 11 декабря.