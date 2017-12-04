В пос. Суходол отремонтируют четыре улицы и дворы

В рамках первого аукциона предполагается найти подрядчика для выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети в поселке. В список улиц, подлежащих ремонту, вошли улицы Чапаева, Гагарина, Пушкина и Кооперативная. Все работы здесь должны быть проведены течение 14 дней с даты заключения муниципального контракта. Начальная максимальная цена этого контракта составляет 754 тыс. рублей. Заявки принимаются до 6 декабря, итоги аукциона должны опубликовать 11 декабря.