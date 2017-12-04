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15:29 (мск), источник: Volga News

В пос. Суходол отремонтируют четыре улицы и дворы

Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства Сергиевского района объявило два аукциона по ремонту улиц и дворов в поселке Суходол.

В рамках первого аукциона предполагается найти подрядчика для выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети в поселке. В список улиц, подлежащих ремонту, вошли улицы Чапаева, Гагарина, Пушкина и Кооперативная. Все работы здесь должны быть проведены течение 14 дней с даты заключения муниципального контракта. Начальная максимальная цена этого контракта составляет 754 тыс. рублей. Заявки принимаются до 6 декабря, итоги аукциона должны опубликовать 11 декабря.

Второй аукцион объявлен на выполнение работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Работы должны быть выполнены в пос. Суходол, ул. Парковая, дом 2, 4, 6. Начальная максимальная стоимость этого муниципального контракта составляет 1,2 млн рублей. Заявки принимаются до 6 декабря, подрядчика также должны определить к 11 декабря.

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