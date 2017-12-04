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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

На кольце Московского шоссе/Луначарского поставят щит от шума

Министерство транспорта Самарской области нашло вариант решения проблем жителей дома № 2 на Московском шоссе, только люди с ним не согласны.

Источник: Reuters

Жилые дома на новой кольцевой развязке улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе отгородят могут отгородить от дороги шумозащитным экраном.

Напомним, 26 ноября жильцы дома по адресу Московское шоссе, 2 пожаловались в Twitter врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову на то, что кольцо находится слишком близко к домам, а шум и выхлопные газы портят им жизнь.

Глава региона поручил Министерству транспорта встретится с гражданами и найти решение проблемы.

На днях встреча состоялась. По ее итогам ведомство также отчиталось в Twitter.

— Во исполнение поручения проведена встреча. Принято решение провести дополнительные мероприятия по замеру шумового воздействия для последующей установки шумозащитного экрана.

Правда самих жильцов дома на Московском шоссе, 2 такое решение не устроило.

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