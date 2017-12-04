На кольце Московского шоссе/Луначарского поставят щит от шума
Министерство транспорта Самарской области нашло вариант решения проблем жителей дома № 2 на Московском шоссе, только люди с ним не согласны.
Министерство транспорта Самарской области нашло вариант решения проблем жителей дома № 2 на Московском шоссе, только люди с ним не согласны.
Жилые дома на новой кольцевой развязке улиц Гагарина, Луначарского и Московского шоссе отгородят могут отгородить от дороги шумозащитным экраном.
Напомним, 26 ноября жильцы дома по адресу Московское шоссе, 2 пожаловались в Twitter врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову на то, что кольцо находится слишком близко к домам, а шум и выхлопные газы портят им жизнь.
Глава региона поручил Министерству транспорта встретится с гражданами и найти решение проблемы.
На днях встреча состоялась. По ее итогам ведомство также отчиталось в Twitter.
— Во исполнение поручения проведена встреча. Принято решение провести дополнительные мероприятия по замеру шумового воздействия для последующей установки шумозащитного экрана.
Правда самих жильцов дома на Московском шоссе, 2 такое решение не устроило.