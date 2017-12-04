СМИ: готовить представителя от Беларуси на «Евровидение» может Киркоров

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Известный российский певец и продюсер Филипп Киркоров может принять участие в подготовке исполнителя для участия в конкурсе песни «Евровидение-2018» от Беларуси.

Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2018» — артисты могут предлагать медиахолдингу свои композиции до 26 декабря, после чего пройдут прослушивания и открытый конкурс.

Киркоров снова в обойме?

Киркоров уже участвовал в подготовке белорусов для «Евровидения». Так, в 2005-м он помогал Анжелике Агурбаш, а в 2007-м — Дмитрию Колдуну, который принес Беларуси лучший на сегодня результат в конкурсе — шестое место.

«На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать его участника. Моя Dream Team сделает все возможное для блестящего номера — от песни до постановки», — сказал Киркоров изданию «Дни. Ру» за кулисами съемок новогодней «Песни года».

Издание предполагает, что речь идет именно о Беларуси. Впрочем, сам он конкретную страну не называл.

А как же Дробыш?

Некоторые издания неделю назад заявляли о том, что подготовкой представителей Беларуси на «Евровидение-2018» займется другой российский продюсер — Виктор Дробыш, который в 2016-м продюсировал исполнителя IVAN’а.

Предполагалось, что Дробыш будет готовить на конкурс брестчанку Зину Куприянович, участвовавшую в «Новой Фабрике звезд». В качестве аргумента издания приводили тот факт, что продюсер был замечен в обществе президента республики и сыграл с ним в хоккей.

Сам Дробыш эти слухи никак не комментировал.

Что может помешать Киркорову и Дробышу?

В обоих случаях — и с Киркоровым, и с Дробышем — есть нюансы, которые нельзя игнорировать.

Так, если Беларусь и предлагала Киркорову готовить артиста, то странным выглядит факт открытого отбора с решением, которое будет приниматься в том числе и телезрителями. Вероятность того, что артисту предложили подготовить исполнителя для участия в отборе, не так высока — «не по чину».

С Дробышем все проще: Куприянович, которую многие «пророчили» в участницы «Евровидения», не может в нем принять участие из-за возраста. По правилам конкурса, на него можно ехать только с 16 лет, а Зине только осенью исполнилось 15.