СМИ: готовить представителя от Беларуси на «Евровидение» может Киркоров
Король российской эстрады получил предложение от «дружественной» России страны подготовить конкурсанта на популярный конкурс.
Король российской эстрады получил предложение от «дружественной» России страны подготовить конкурсанта на популярный конкурс.
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Известный российский певец и продюсер Филипп Киркоров может принять участие в подготовке исполнителя для участия в конкурсе песни «Евровидение-2018» от Беларуси.
Белтелерадиокомпания объявила прием заявок для участия в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2018» — артисты могут предлагать медиахолдингу свои композиции до 26 декабря, после чего пройдут прослушивания и открытый конкурс.
Киркоров снова в обойме?
Киркоров уже участвовал в подготовке белорусов для «Евровидения». Так, в 2005-м он помогал Анжелике Агурбаш, а в 2007-м — Дмитрию Колдуну, который принес Беларуси лучший на сегодня результат в конкурсе — шестое место.
«На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать его участника. Моя Dream Team сделает все возможное для блестящего номера — от песни до постановки», — сказал Киркоров изданию «Дни. Ру» за кулисами съемок новогодней «Песни года».
Издание предполагает, что речь идет именно о Беларуси. Впрочем, сам он конкретную страну не называл.
А как же Дробыш?
Некоторые издания неделю назад заявляли о том, что подготовкой представителей Беларуси на «Евровидение-2018» займется другой российский продюсер — Виктор Дробыш, который в 2016-м продюсировал исполнителя IVAN’а.
Предполагалось, что Дробыш будет готовить на конкурс брестчанку Зину Куприянович, участвовавшую в «Новой Фабрике звезд». В качестве аргумента издания приводили тот факт, что продюсер был замечен в обществе президента республики и сыграл с ним в хоккей.
Сам Дробыш эти слухи никак не комментировал.
Что может помешать Киркорову и Дробышу?
В обоих случаях — и с Киркоровым, и с Дробышем — есть нюансы, которые нельзя игнорировать.
Так, если Беларусь и предлагала Киркорову готовить артиста, то странным выглядит факт открытого отбора с решением, которое будет приниматься в том числе и телезрителями. Вероятность того, что артисту предложили подготовить исполнителя для участия в отборе, не так высока — «не по чину».
С Дробышем все проще: Куприянович, которую многие «пророчили» в участницы «Евровидения», не может в нем принять участие
Так или иначе, в конце декабря завершится прием заявок на участие в отборе — тогда и станет понятно, участвуют ли в нем «подопечные» маститых продюсеров.