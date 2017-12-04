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17:05 (мск), источник: Sputnik

Какой будет погода в Узбекистане к концу недели — прогноз синоптиков

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. По прогнозу синоптиков, уже к концу недели снега и морозы, так внезапно пришедшие в республику и изрядно напугавшие узбекистанцев, пойдут на спад, а в некоторых регионах воздух прогреется до 17 градусов тепла.

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Источник: Sputnik

В Каракалпакстане и Хорезмской области 6-7 декабря температура воздуха составит днем 5−10 градусов тепла, 8-9 декабря — 0−5 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях 9 декабря местами ожидается дождь. Температура ночью 6 декабря составит 5−10 градусов мороза, однако уже 7-9 декабря температура повысится до 2−7 градусов тепла, днем температура будет колебаться от 2−7 градусов до 10−15 градусов тепла.

В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях температура воздуха в ночные часы 6 декабря составит 5−10 градусов мороза, днем 0−5 градусов тепла. 7-9 декабря столбик термометра покажет ночью 2−7 градусов тепла, днем 7-8 декабря 10−15 градусов тепла, 9 декабря 5−10 градусов тепла.

Температура воздуха в Сурхандарьинской области ночью 6 декабря — 2−7 градусов мороза, 7-9 декабря повышение до 3−8 градусов тепла, днем колебание от 5−10 тепла до 12−17 тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях температура ночью 6-7 декабря составит 5−10 градусов мороза, 8-9 декабря повысится до 0−5 градусов тепла, днем 6 декабря от 2 градусов мороза-3 градусов тепла, 7-9 декабря повышение до 7−12 градусов тепла.

В горных районах республики температура 6-7 декабря в ночные часы — 10−15 градусов мороза, местами до 18−20 градусов мороза, в дневные часы 3−8 градусов мороза, 8-9 декабря ночью до 1−6 мороза, днем до 0−5 тепла.

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