Какой будет погода в Узбекистане к концу недели — прогноз синоптиков

Источник: Sputnik

В Каракалпакстане и Хорезмской области 6-7 декабря температура воздуха составит днем 5−10 градусов тепла, 8-9 декабря — 0−5 градусов тепла.

В Бухарской и Навоийской областях 9 декабря местами ожидается дождь. Температура ночью 6 декабря составит 5−10 градусов мороза, однако уже 7-9 декабря температура повысится до 2−7 градусов тепла, днем температура будет колебаться от 2−7 градусов до 10−15 градусов тепла.

В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях температура воздуха в ночные часы 6 декабря составит 5−10 градусов мороза, днем 0−5 градусов тепла. 7-9 декабря столбик термометра покажет ночью 2−7 градусов тепла, днем 7-8 декабря 10−15 градусов тепла, 9 декабря 5−10 градусов тепла.

Температура воздуха в Сурхандарьинской области ночью 6 декабря — 2−7 градусов мороза, 7-9 декабря повышение до 3−8 градусов тепла, днем колебание от 5−10 тепла до 12−17 тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях температура ночью 6-7 декабря составит 5−10 градусов мороза, 8-9 декабря повысится до 0−5 градусов тепла, днем 6 декабря от 2 градусов мороза-3 градусов тепла, 7-9 декабря повышение до 7−12 градусов тепла.