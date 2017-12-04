Дорожники объяснили, зачем укладывали асфальт в сугроб у стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Оказывается, рабочие действовали согласно технологии.
Оказывается, рабочие действовали согласно технологии.
В минувшие выходные нижегородцев поразил снимок, который сделал Сергей Елизаров. Мужчина выложил в сеть фото, на котором дорожники выкладывают асфальт около стадиона на Стрелке. Всё бы ничего, но клали они его прямо на снег.
Горожане сразу предположили, что это
— Подрядной организацией выполнялись работы по устройству нижнего слоя покрытия толщиной 7 см с применением ПАВ «Амдор» с укладкой по основанию из щебня, — пояснили в ведомстве. — Перед укладкой асфальтобетонного покрытия основание было очищено от снега и обработано битумной эмульсией.
Гарантию на такую дорогу дали 6 лет.