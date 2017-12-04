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16:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Дорожники объяснили, зачем укладывали асфальт в сугроб у стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Оказывается, рабочие действовали согласно технологии.

В минувшие выходные нижегородцев поразил снимок, который сделал Сергей Елизаров. Мужчина выложил в сеть фото, на котором дорожники выкладывают асфальт около стадиона на Стрелке. Всё бы ничего, но клали они его прямо на снег.

Горожане сразу предположили, что это какая-то новая современная технология асфальтоукладки. И не ошиблись! Как сообщили «Комсомолке» в Нижнем в ГКУ НО ГУАД, «производство работ с использованием горячих асфальтобетонных смесей при температуре воздуха от 0 до +5 градусов допускается при толщине устраиваемого слоя не менее 4 см с применением ПАВ и устройстве нижнего слоя двухслойного асфальтобетонного покрытия».

— Подрядной организацией выполнялись работы по устройству нижнего слоя покрытия толщиной 7 см с применением ПАВ «Амдор» с укладкой по основанию из щебня, — пояснили в ведомстве. — Перед укладкой асфальтобетонного покрытия основание было очищено от снега и обработано битумной эмульсией.

Гарантию на такую дорогу дали 6 лет.

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