Декабрь будет теплее обычного
А на Новый год обещают снег.
А на Новый год обещают снег.
Пару месяцев назад европейские синоптики пугали тем, что эта зима будет самой холодной за 100 лет, но пока эти прогнозы не сбываются. Первая декабрьская неделя проходит с температурой на несколько градусов выше нормы.
— Погода в декабре ожидается в среднем на один градус выше климатической нормы, — рассказывает замначальника службы метеопрогнозов Гидромета Светлана Рыбакова. — На этой неделе погода будет теплая, но неустойчивая, с осадками — мокрый снег и дождь. Хотя по ночам, конечно, будет подмораживать.
Всю неделю днем нам обещают около ноля, в некоторые дни столбик термометра поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до -6 градусов.
Синоптики не очень любят делать долгосрочные прогнозы, но по информации сайта gismeteo.by, конец декабря будет со снегом и небольшим морозом. Надеемся, детвора сможет поиграть в снежки на главный зимний праздник, а не перепрыгивать лужи.