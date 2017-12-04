Декабрь будет теплее обычного

Источник: Комсомольская правда

Пару месяцев назад европейские синоптики пугали тем, что эта зима будет самой холодной за 100 лет, но пока эти прогнозы не сбываются. Первая декабрьская неделя проходит с температурой на несколько градусов выше нормы.

— Погода в декабре ожидается в среднем на один градус выше климатической нормы, — рассказывает замначальника службы метеопрогнозов Гидромета Светлана Рыбакова. — На этой неделе погода будет теплая, но неустойчивая, с осадками — мокрый снег и дождь. Хотя по ночам, конечно, будет подмораживать.

Всю неделю днем нам обещают около ноля, в некоторые дни столбик термометра поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до -6 градусов.