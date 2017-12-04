Представители сборной Англии осмотрели один из волгоградских стадионов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», именно на этом стадионе зарубежным спортсменам предстоит тренироваться перед матчами на «Волгоград Арене». Иностранцы остались под хорошим впечатлением от «Зенита». Последний также были намерены осмотреть представители сборных Польши и Исландии.

«В Волгоград для ознакомления начали прибывать представители команд разных стран. Прошу оказать полное содействие и внести дополнительные предложения в план подготовки в связи с национальными, культурными и другими особенностями команд и болельщиков», — поставил задачу губернатор Андрей Бочаров перед профильными комитетами.