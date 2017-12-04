Представители сборной Англии осмотрели один из волгоградских стадионов
Представители сборной Англии по футболу осмотрели стадион «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Представители сборной Англии по футболу осмотрели стадион «Зенит» в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», именно на этом стадионе зарубежным спортсменам предстоит тренироваться перед матчами на «Волгоград Арене». Иностранцы остались под хорошим впечатлением от «Зенита». Последний также были намерены осмотреть представители сборных Польши и Исландии.
«В Волгоград для ознакомления начали прибывать представители команд разных стран. Прошу оказать полное содействие и внести дополнительные предложения в план подготовки в связи с национальными, культурными и другими особенностями команд и болельщиков», — поставил задачу губернатор Андрей Бочаров перед профильными комитетами.
Напомним, что в Волгограде пройдут четыре матча группового этапа мирового футбольного первенства. По итогам жеребьевки 18 июня на «Волгоград Арене» состоится игра сборных Туниса и Англии, 22 июня — встреча между сборными Нигерии и Исландии, 25 июня стадион примет сборные Саудовской Аравии и Египта, а 28 июня пройдет матч между Японией и Польшей.