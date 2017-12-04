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17:25 (мск), источник: Sputnik.by

Мужчину, нашедшего в магазине очень дорогое кольцо, ищут в Гродно

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гродно мужчину, который в одном из гипермаркетов Гродно нашел очень дорогое кольцо с бриллиантами, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

В милицию за помощью обратилась местная жительница, которая заявила, что в гипермаркете «Алми», расположенном на проспекте Космонавтов, по неосторожности потеряла золотое кольцо с четырьмя бриллиантами.

«В ходе проверки записей с камеры видеонаблюдения установлено, что кольцо нашел мужчина», — сказали в УВД.

Там также сообщили, что разыскиваемому на вид около 40−45 лет, рост — около 175−180 сантиметров, имеет темные короткие волосы, носит усы.

В милиции просят данного гражданина обратиться в правоохранительные органы Гродно и вернуть драгоценное украшение. Жителей областного центра, которые узнали мужчину, в УВД призывают сообщить известную им информацию в милицию.

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