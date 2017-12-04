Мужчину, нашедшего в магазине очень дорогое кольцо, ищут в Гродно

Источник: Sputnik.by

В милицию за помощью обратилась местная жительница, которая заявила, что в гипермаркете «Алми», расположенном на проспекте Космонавтов, по неосторожности потеряла золотое кольцо с четырьмя бриллиантами.

«В ходе проверки записей с камеры видеонаблюдения установлено, что кольцо нашел мужчина», — сказали в УВД.

Там также сообщили, что разыскиваемому на вид около 40−45 лет, рост — около 175−180 сантиметров, имеет темные короткие волосы, носит усы.