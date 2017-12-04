Главный Дед Мороз России приедет в Волгоград
Главный Дед Мороз России приедет в Волгоград из Великого Устюга в рамках ежегодного большого тура «Путешествие Деда Мороза».
Главный Дед Мороз России приедет в Волгоград из Великого Устюга в рамках ежегодного большого тура «Путешествие Деда Мороза».
10 и 11 декабря новогодний Дед встретится с ребятишками. Сначала он порадует из Ворошиловского
Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете культуры Волгоградской области, в Волгограде главный Дед Мороз России проведет благотворительные акции в
Всего за 60 дней до Нового года Дед Мороз преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 29 городов. И всюду будет исполнять заветные желания ребят.