Главный Дед Мороз России приедет в Волгоград

10 и 11 декабря новогодний Дед встретится с ребятишками. Сначала он порадует из Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. А в 13.00 10 декабря Дед Мороз ждет ребят на Центральной набережной у фонтана «Искусство». Будут и общение с новогодним волшебником, и праздник, и подарки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете культуры Волгоградской области, в Волгограде главный Дед Мороз России проведет благотворительные акции в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, посетит школу-интернат № 5 и даже устроит пресс-конференцию. А после его ждут в Волжском социально-реабилитационном центрах «Вдохновение» и «Надежда».