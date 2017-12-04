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17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Главный Дед Мороз России приедет в Волгоград

Главный Дед Мороз России приедет в Волгоград из Великого Устюга в рамках ежегодного большого тура «Путешествие Деда Мороза».

10 и 11 декабря новогодний Дед встретится с ребятишками. Сначала он порадует из Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. А в 13.00 10 декабря Дед Мороз ждет ребят на Центральной набережной у фонтана «Искусство». Будут и общение с новогодним волшебником, и праздник, и подарки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете культуры Волгоградской области, в Волгограде главный Дед Мороз России проведет благотворительные акции в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, посетит школу-интернат № 5 и даже устроит пресс-конференцию. А после его ждут в Волжском социально-реабилитационном центрах «Вдохновение» и «Надежда».

Всего за 60 дней до Нового года Дед Мороз преодолеет более 20 тысяч километров и посетит 29 городов. И всюду будет исполнять заветные желания ребят.

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