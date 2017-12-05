Гид по каткам Москвы зимой 2017−2018 года

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Все главные катки с искусственным льдом в Москве уже открылись, в том числе стерео-каток в Парке Горького с диджейскими вечеринками и школой Алексея Ягудина, ГУМ-Каток с ярмаркой, посвященный воздухоплаванию, и каток на ВДНХ, где появился пешеходный мост. Какие программы и новые сервисы ждут москвичей на льду в сезоне 2017−1018, выяснила обозреватель РИАМО.

Стерео-каток в парке Горького

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Открытие: 23 ноября.

Вход: взрослые — от 300 до 600 рублей; дети — от 150 до 300 рублей.

Прокат: 200 рублей; заточка — 250 рублей; занятие с инструктором — 1000 рублей, комплект защиты — 150 рублей.

Один из самых любимых катков москвичей в новом сезоне по традиции обновил тему — зимой 2017−2018 здесь будут кататься в стиле стерео. Ледовое пространство оформлено в этой тематике с помощью цвета, света и музыки. Посетители могут кататься по узорам на льду и сквозь световые тоннели, любуясь оптическими иллюзиями. Прямо на катке работают фудкорты с кухней разных стран мира. В этом году лед на Центральной аллее продлили на 100 метров, а с двух сторон от светодинамического куба Matrix появились дорожки для виражей. Впервые льдом залили и танцплощадку, где постоянно будут проходить вечеринки с участием российских и зарубежных диджеев. У детей теперь есть свой каток, где открыт отдельный павильон с кассами, раздевалками и кафе, а зеркальная стена павильона напоминает «Алису в Зазеркалье». Кроме того, этой зимой на катке ПГ начала работать школа фигурного катания Алексея Ягудина, куда бесплатно принимают детей от 3 до 12 лет по билету на каток. Также увеличилось пространство раздевалок, а для посетителей со своими коньками появилась отдельная, возле Центрального фонтана. Билеты можно купить не только в кассах, но и онлайн, вход осуществляется по QR-кодам.

Каток на ВДНХ

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Открытие: 1 декабря.

Вход: взрослые 300−600 рублей; дети 150−200 рублей.

Прокат: 150 рублей; защита — 50 рублей; заточка — 250 рублей; занятие с инструктором — 1000 рублей.

Самый большой искусственный лед столицы на ВДНХ, площадью более 20 тысяч квадратных метров, в этом году посвящен зимним видам спорта. Центральная инсталляция площадью 2 тысячи квадратных метров состоит из светящихся фигур лыжников, фигуристов, бобслеистов. Полюбоваться на нее можно будет не только со льда, но и с пешеходного моста, который перекинули через каток. Здесь же расположились десятиметровые светящиеся кольца. Льготникам в этом году достаточно предоставить социальную карту москвича для получения скидки или бесплатного прохода, при этом приобрести льготный билет можно только в кассе. Работают пункты проката, фудкорты и раздевалки, а для детей — отдельный каток.

ГУМ-каток на Красной площади

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Открытие: 29 ноября.

Вход: взрослые 400−600 рублей; дети 200 — 300 рублей.

Прокат: от 250 — 300 рублей (залог 2000 рублей); заточка коньков- 300 рублей.

Новой темой катка на Красной площади стало воздухоплавание. Аэростаты, дирижабли, цеппелины, воздушные шары украшают сам каток и елку на Красной площади. Знаменитый хоккеист Алексей Яшин по выходным будет вести мастер-классы по хоккею на льду, а с 20 января посетителей ждут уроки по фигурному катанию от Юрия Овчинникова. Для неленивых — бесплатные первые сеансы в будни и в выходные. На расположенной рядом ГУМ-ярмарке можно перекусить и приобрести сувениры: елочные шары и расписные жостовские подносы, декорированные валенки и вязаные варежки, матрешки и шкатулки, оренбургские и павловопосадские платки. Ярмарка и каток будут работать ежедневно с 10:00 до 23:30 до 28 февраля.

Каток в Саду «Эрмитаж»

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Открытие: 18 ноября.

Вход: 250 — 350 рублей.

Прокат: 200 рублей в час, каждый последующий час — 100 рублей; прокат помощника для детей — 250 рублей в час (залог в 100 рублей); заточка — 300 — 500 рублей.

В этом сезоне в саду «Эрмитаж» искусственный каток традиционно занимает площадь в 900 квадратных метров, а площадь натурального льда составляет 4 тысячи квадратных метров. Вокруг катка установлены деревянные ограждения и подсвеченные деревья. В специальном шатре можно погреться и подкрепиться прямо на льду, на территории парка работает и несколько ресторанов.

Каток «Лед» в «Сокольниках»

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Открытие: 1 ноября.

Вход: 300−400 рублей, есть абонементы на 10 посещений.

Прокат: бесплатно при наличии входного билета на каток (без залога).

Каток «Лед» в парке «Сокольники» в этом сезоне тоже обновился, теперь прямо со льда площадью 5,3 тысячи квадратных метров видна сцена, где можно наблюдать выступления фигуристов. Вечером на катке зажигаются неоновые бортики, а на медиафасаде можно наблюдать «северное сияние». В этом году также введена система оплаты с помощью карточек на все услуги: от проката до самого катания.

Каток в Саду им. Баумана

Источник: Сад имени Баумана

Открытие: 18 ноября.

Вход: будни — 200 рублей, выходные и праздники — 300 рублей.

Прокат: 200 рублей в час, прокат помощников фигуристов — 250 рублей в час, гардероб — 50 рублей.

Небольшой уютный каток расположен в центре Москвы, площадь льда составляет 1000 квадратных метров. Здесь работают раздевалка и кафе, причем перекусить можно, не выходя со льда. Как и в прошлые годы, здесь работает открыта школа фигурного катания. Каток открыт ежедневно с 10.00 до 22.00.

Крытый каток «Сказка»

Источник: Парк «Сказка»

Открытие: работает круглый год.

Вход: 200 рублей в будни и 300 рублей в выходные.

Прокат: 200 рублей (залог — 1500 рублей или водительское удостоверение), заточка — 250 рублей, прокат стойки для катания — 250 рублей, гардероб — 50 рублей, парковка — 150 рублей на целый день.

Небольшой крытый каток на территории парка «Сказка» в Крылатском, который открылся в прошлом сезоне, работает круглый год, при этом нужно следить за расписанием массовых катаний на сайте парка parkskazka.com/katok/, так как там проводятся тренировки школ фигурного катания и хоккея. Главный плюс — возможность кататься в любую погоду. Неподалеку находятся «Парк динозавров», веревочный парк, кинотеатр, так что можно совместить катание с посещением развлекательных мероприятий. Имеется парковка, раздевалка, камеры хранения и кафе-блинная. Правда, стоимость катания выросла на 100 рублей, по сравнению с прошлым годом.

Каток в Измайловском парке

Источник: Николай Корешков / РИАМО

Открытие: 18 ноября.

Вход: 250 рублей в будни, 350 рублей — в выходные и праздники, дети до 6 лет — бесплатно.

Прокат: 200 рублей в час (залог 1000 рублей), заточка — 250 рублей, камера хранения — 50 рублей (залог — 100 рублей), прокат стойки помощника фигуриста — 200 рублей в час (залог — 1000 рублей).

Сеансы: с понедельника по пятницу — первый сеанс 12:00 — 16:00, второй сеанс 17:00 — 22:00; выходные и праздничные дни — первый сеанс 11:00 — 16:00, второй 17:00 — 22:00.

Каток «Серебряный лед» занимает площадь в 11300 квадратных метров, из которых 3300 — искусственный лед и 8000 — натуральный. На искусственном льду по выходным с 14.00 проходит бесплатное обучение фигурному катанию для детей от 6 до 9 лет под руководством тренера Павла Савченкова, сопровождающие взрослые без коньков могут пройти бесплатно. На территории есть раздевалки, пункт проката, 9 кафе, где можно перекусить и погреться, туалеты.

Каток в парке «Красная Пресня»

Источник: Парк «Красная Пресня»

Открытие: 23 ноября.

Вход: дети — 100−200 рублей, взрослые — 200−300 рублей.

Прокат: 200 рублей (залог — 1000 рублей или любой документ, кроме паспорта), заточка — 200 рублей; аренда «помощника фигуриста» — 200 рублей.

Каток расположен на территории бывшей усадьбы князей Гагариных, занимает площадь 800 квадратных метров, с видом на небоскребы «Москвы-Сити». На протяжении всей зимы на катке будут проходить конкурсы, развлечения и розыгрыши подарков. Также заработает школа фигурного катания. Пока программы разрабатываются, следить за анонсами можно на официальном сайте. Часы работы: будни — 10.00 — 22.00, выходные и праздники — 10.00 — 23.00.