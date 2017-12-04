Владимир Путин дал поручения по новым инициативам по поддержке семей с детьми

Кроме того, глава государства поручил обеспечить продление срока действия программы материнского капитала по 31 декабря 2021 года, установив с 1 января 2018 года дополнительные направления его использования на оплату дошкольного образования с двухмесячного возраста ребенка. Срок выполнения — 31 декабря 2017 года. Также с 1 января 2018 года предусматривается введение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.
Правительству поручено принять необходимые меры для запуска программы субсидирования процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.