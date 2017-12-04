Владимир Путин дал поручения по новым инициативам по поддержке семей с детьми

Кроме того, глава государства поручил обеспечить продление срока действия программы материнского капитала по 31 декабря 2021 года, установив с 1 января 2018 года дополнительные направления его использования на оплату дошкольного образования с двухмесячного возраста ребенка. Срок выполнения — 31 декабря 2017 года. Также с 1 января 2018 года предусматривается введение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.