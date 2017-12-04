Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
СМИ узнали о результатах экспертизы крови актера Марьянова
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
Ирина Безрукова в небесно-голубом платье посетила бал-маскарад
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Белый дом Рождества
18:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин дал поручения по новым инициативам по поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил ввести с 1 января 2018 года ежемесячную выплату семьям с первым ребенком в его первые полтора года в размере прожиточного минимума ребенка. Это поручение должно быть выполнено до 15 февраля 2018 года, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить продление срока действия программы материнского капитала по 31 декабря 2021 года, установив с 1 января 2018 года дополнительные направления его использования на оплату дошкольного образования с двухмесячного возраста ребенка. Срок выполнения — 31 декабря 2017 года. Также с 1 января 2018 года предусматривается введение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.

Правительству поручено принять необходимые меры для запуска программы субсидирования процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Анатолия Мотылева будут искать по всему миру
Рустам Минниханов взял стройку мирно
Улюкаев попросил суд оправдать его
Медведев отчитал Рогозина за неудачный пуск ракеты «Союз»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
Британские деньги для оппозиции Сирии попали к террористам
Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
Бывший фронтмен Sex Pistols намерен участвовать в «Евровидении»
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь