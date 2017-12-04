Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
Постпред РФ рассказал о причинах неудачи переговоров в Женеве
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
“Дружественная страна”: Киркоров участвует в Евровидении не за РФ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Елена Перминова и Кира Найтли пришли на театральную премию в Лонд
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
«Не хуже Волочковой»: СМИ о поперечном шпагате Седоковой
Эвелина Блёданс предстала в прозрачном лифе - СМИ
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Предварительные результаты социсследования по теме семьи и гендера презентованы в Минске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершилось масштабное национальное социологическое исследование «Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в изменяющихся социально-экономических условиях», проведенное по методике международной программы ЕЭК ООН «Поколения и гендер». Презентация предварительных результатов состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Исследование проводилось с мая по ноябрь, чтобы на основе полученных данных провести анализ процессов формирования семьи, рождаемости, взаимодействия между поколениями, роли мужчин и женщин в организации семейной жизни. Эти результаты помогут в принятии научно обоснованной политики и программ в области народонаселения, а также их оценке.

«Мы доверили проведение опроса Центру социологических и политических исследований Белорусского госуниверситета в тесном контакте с координатором программы “Поколение и гендер” — Нидерландским междисциплинарным демографическим институтом. Опрошены 10 тыс. жителей всех регионов страны в возрасте от 18 до 79 лет. Причем впервые мы проводили опрос с помощью планшетов, что позволило ускорить сбор и обработку данных, — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. — Чтобы белорусские семьи становились более прочными и устойчивыми, чтобы рождались и воспитывались дети, государство должно оказывать поддержку. А чтобы понять, какая поддержка необходима на современном этапе, необходимо глубоко понимать изменения, которые происходят в нашем обществе».

По словам замминистра, в Беларуси, как и в других странах Европы, повышается средний возраст вступления в брак как для мужчин, так и для женщин.

В 2016 году он был 27,8 года для мужчин, а для женщин — 25,6 лет. Тогда как 10 лет назад эти показатели были на два года меньше. В 2006 году средний возраст матери при рождении первого ребенка составлял 24 года, а в 2016-м — 26,3 года.

«Надеюсь, результаты исследования помогут понять, как стимулировать молодые семьи к рождению детей», — отметил Александр Румак.

По его словам, принято решение продлить реализацию проекта до 31 марта 2018 года, чтобы полностью завершить исследование: издать двухтомную коллективную монографию.

Начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Лариса Бельская отметила, что результаты опроса позволят сделать первый шаг к формированию дезагрегированной базы данных для работы по достижению Целей устойчивого развития и укрепить культуру семейных отношений. Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар поблагодарил нашу страну, что та присоединилась к 25 государствам — участникам этого важного исследования.

Национальное социологическое исследование «Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в изменяющихся социально-экономических условиях» реализовано по проекту международной технической помощи «Поддержка Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь», финансируемого правительством России, Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Национальным исполняющим агентством проекта является Министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Названы лучшие белорусские дизайнеры моды
Иранка сделала 50 операций ради сходства с Анджелиной Джоли - фото
Улюкаев попросил суд оправдать его
Медведев отчитал Рогозина за неудачный пуск ракеты «Союз»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
Ошибка в «индексе оливье»: новогодний салат подешевел
Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
Названы лауреаты "научного Оскара"
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь