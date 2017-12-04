Предварительные результаты социсследования по теме семьи и гендера презентованы в Минске

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Исследование проводилось с мая по ноябрь, чтобы на основе полученных данных провести анализ процессов формирования семьи, рождаемости, взаимодействия между поколениями, роли мужчин и женщин в организации семейной жизни. Эти результаты помогут в принятии научно обоснованной политики и программ в области народонаселения, а также их оценке.

«Мы доверили проведение опроса Центру социологических и политических исследований Белорусского госуниверситета в тесном контакте с координатором программы “Поколение и гендер” — Нидерландским междисциплинарным демографическим институтом. Опрошены 10 тыс. жителей всех регионов страны в возрасте от 18 до 79 лет. Причем впервые мы проводили опрос с помощью планшетов, что позволило ускорить сбор и обработку данных, — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. — Чтобы белорусские семьи становились более прочными и устойчивыми, чтобы рождались и воспитывались дети, государство должно оказывать поддержку. А чтобы понять, какая поддержка необходима на современном этапе, необходимо глубоко понимать изменения, которые происходят в нашем обществе».

По словам замминистра, в Беларуси, как и в других странах Европы, повышается средний возраст вступления в брак как для мужчин, так и для женщин.

В 2016 году он был 27,8 года для мужчин, а для женщин — 25,6 лет. Тогда как 10 лет назад эти показатели были на два года меньше. В 2006 году средний возраст матери при рождении первого ребенка составлял 24 года, а в 2016-м — 26,3 года.

«Надеюсь, результаты исследования помогут понять, как стимулировать молодые семьи к рождению детей», — отметил Александр Румак.

По его словам, принято решение продлить реализацию проекта до 31 марта 2018 года, чтобы полностью завершить исследование: издать двухтомную коллективную монографию.

Начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Лариса Бельская отметила, что результаты опроса позволят сделать первый шаг к формированию дезагрегированной базы данных для работы по достижению Целей устойчивого развития и укрепить культуру семейных отношений. Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар поблагодарил нашу страну, что та присоединилась к 25 государствам — участникам этого важного исследования.