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17:40 (мск), источник: "Российская газета"

«Социальное такси» будет запущено во всех районах Ростова-на-Дону

Как сообщили в региональном правительстве, для организации этой работы планируется закупить восемь новых специализированных микроавтобусов. Причем это будет сделано еще до конца года.

Между тем служба «социального такси» уже действует в 18 муниципалитетах Ростовской области. За прошлый год количество таких служб возросло в два раза.

Основными клиентами являются инвалиды, с которыми эти службы работает по поступающим заявкам. Сейчас услугами «социального такси» на Дону пользуются около двух тысяч человек ежегодно. Между тем, всего в Ростовской области насчитывается 376 тысяч инвалидов, то есть примерно 8,4 процента от населения региона.

Микроавтобусы «социального такси» оснащены подъемниками, которые позволяют поднять инвалидную коляску в салон автомобиля и доставить человека с ограниченными возможностями в нужное место.

Председатель Каменске-Шахтинской организации Всероссийского общества инвалидов Лариса Миронова обратилась к властям с просьбой также дооборудовать автомобиль «социального такси» лестничным гусеничным спецподъемником. С его помощью инвалиды-колясочники, живущие в многоэтажных домах, которые не оборудованы лифтом, смогут спускаться и подниматься по лестничным маршам.

— Инвалид-колясочник, который живет в многоэтажке без лифта просто обречен быть запертым в четырех стенах. Ведь без посторонней и достаточно существенной помощи он просто не выберется за порог своего жилья, — пояснила Лариса Миронова.

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