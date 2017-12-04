«Социальное такси» будет запущено во всех районах Ростова-на-Дону

Между тем служба «социального такси» уже действует в 18 муниципалитетах Ростовской области. За прошлый год количество таких служб возросло в два раза.

Основными клиентами являются инвалиды, с которыми эти службы работает по поступающим заявкам. Сейчас услугами «социального такси» на Дону пользуются около двух тысяч человек ежегодно. Между тем, всего в Ростовской области насчитывается 376 тысяч инвалидов, то есть примерно 8,4 процента от населения региона.

Микроавтобусы «социального такси» оснащены подъемниками, которые позволяют поднять инвалидную коляску в салон автомобиля и доставить человека с ограниченными возможностями в нужное место.

Председатель Каменске-Шахтинской организации Всероссийского общества инвалидов Лариса Миронова обратилась к властям с просьбой также дооборудовать автомобиль «социального такси» лестничным гусеничным спецподъемником. С его помощью инвалиды-колясочники, живущие в многоэтажных домах, которые не оборудованы лифтом, смогут спускаться и подниматься по лестничным маршам.