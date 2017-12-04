Дед Мороз решил выпустить свою криптовалюту

Как сообщил Дед Мороз журналистам в Нижнем Новгороде, он подумывает назвать ее «дедульки». По словам волшебника, живет очень давно и уже забыл, сколько ему лет, но это не мешает его желанию идти в ногу со временем.

— Друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту, — приводит его слова РИА Новости. — Я думаю назвать ее, например, «дедульки». Но как бы ни развивалась электроника, я все равно больше люблю письма, написанные от руки.

При этом одной криптовалютой Дед Мороз ограничиваться не хочет и намерен создать целую ферму для ее майнинга. Как известно, подобные фермы представляют собой достаточно большие комплексы компьютеров или серверов, которые, грубо говоря, «производят» новый тип электронных денег с помощью блокчейн-технологии.



Сама технология объединяет пользователей по всему миру и благодаря современным типам шифрования делает криптовалюты практически независимыми от традиционных денег, используя только рыночные механизмы изменения курса. Чем больше в мире ферм, тем быстрее обрабатывается информация по шифровке и дешифровке, а их владельцы получают дивиденды в криптовалюте.