Приставы в Петербурге начали рейд по алиментщикам
Серия рейдов федеральной службы судебных приставов «В Новый год — без долгов» стартовала в
Серия рейдов федеральной службы судебных приставов «В Новый год — без долгов» стартовала в
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Далее мероприятия будут проходить каждый понедельник: 11 декабря — по налогам, 18 декабря — по долгам перед теплоэнергетиками, 25 декабря — по исполнительным документам неимущественного характера.
31 октября президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает приставам задерживать алиментщиков без участия полицейских.