Приставы в Петербурге начали рейд по алиментщикам

Как сообщает пресс-служба городского управления службы, акция начинается во всех территориальных органах ведомства. Первый рейд касается исполнения производств по взысканию алиментных платежей и зарплаты. В рамках рейдов проведут проверку имущественного положения должника, арест имущества должников с неисполненными долговыми обязательствами, а также проверку бухгалтерий организаций.