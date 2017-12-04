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17:21 (мск), источник: Фонтанка

Приставы в Петербурге начали рейд по алиментщикам

Серия рейдов федеральной службы судебных приставов «В Новый год — без долгов» стартовала в Санкт-Петербурге 4 декабря. Первые на очереди — неплательщики алиментов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба городского управления службы, акция начинается во всех территориальных органах ведомства. Первый рейд касается исполнения производств по взысканию алиментных платежей и зарплаты. В рамках рейдов проведут проверку имущественного положения должника, арест имущества должников с неисполненными долговыми обязательствами, а также проверку бухгалтерий организаций.

Далее мероприятия будут проходить каждый понедельник: 11 декабря — по налогам, 18 декабря — по долгам перед теплоэнергетиками, 25 декабря — по исполнительным документам неимущественного характера.

31 октября президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает приставам задерживать алиментщиков без участия полицейских.

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