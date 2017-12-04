Завершилась расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

По информации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, с 25 сентября по 24 ноября лес в границах ул. Дальней (планируемой пешеходной зоны к стадиону) и Московского шоссе, освобождался от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя. Площадь работ составила 35 га, включая периметр массива шириной 100 метров.

За два месяца в акции приняли участие представители всех 37 муниципальных образований региона, коллективы правительства Самарской области, Самарской губернской думы, предприятий и организаций, представители малого и среднего бизнеса, общественности.

В результате совместной работы утилизированы порубочные остатки и неликвидная древесина в объеме 22 тыс. складочных кубометров.

«Качественно и своевременно выполнить такой огромный объем работ нам помогли поддержка и профессионализм людей, задействованных на данном участке. Я хочу поблагодарить всех, кто отозвался на наше предложение принять участие в этой акции, проявил инициативу и потратил значительное количество времени и сил. Думаю, что всем участникам акции, а также жителям города Самары приятно видеть, как изменился внешний облик этой территории», — отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

На период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением.