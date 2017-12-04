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18:26 (мск), источник: Volga News

Завершилась расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»

Работы по расчистке леса являлись частью Всероссийской экологической акции «Живи лес». Участие в них приняли более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

По информации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, с 25 сентября по 24 ноября лес в границах ул. Дальней (планируемой пешеходной зоны к стадиону) и Московского шоссе, освобождался от древесно-кустарниковой растительности и сухостоя. Площадь работ составила 35 га, включая периметр массива шириной 100 метров.

За два месяца в акции приняли участие представители всех 37 муниципальных образований региона, коллективы правительства Самарской области, Самарской губернской думы, предприятий и организаций, представители малого и среднего бизнеса, общественности.

В результате совместной работы утилизированы порубочные остатки и неликвидная древесина в объеме 22 тыс. складочных кубометров.

«Качественно и своевременно выполнить такой огромный объем работ нам помогли поддержка и профессионализм людей, задействованных на данном участке. Я хочу поблагодарить всех, кто отозвался на наше предложение принять участие в этой акции, проявил инициативу и потратил значительное количество времени и сил. Думаю, что всем участникам акции, а также жителям города Самары приятно видеть, как изменился внешний облик этой территории», — отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

На период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением.

После окончания мирового первенства лесной массив, примыкающий к стадиону с востока, превратится в парковую зону. Здесь построят пешеходные маршруты, оборудованные навигационной системой, велодорожки, разобьют английский парк, газоны с автополивом, будут организованы наружное освещение и архитектурная подсветка.

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