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19:33 (мск), источник: Sputnik

МЧС предупреждает об ухудшении видимости на Камчике и Чимгане до 4 км

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. МЧС Узбекистана предупреждает об ухудшении видимости на перевале Камчик и в урочище Чимган до четырех километров.

Источник: Sputnik

Как сообщает пресс-служба спасателей, на Чимгане и Камчике возможен снег, с ухудшением видимости.

Ветер в Чимгане достигнет 5−10 м/с, температура ночью составит 13−15 градусов мороза, днем — 6−8.

На Камчике будет днем чуть холоднее — до 9 градусов мороза. Ночью — 13−15 градусов мороза, ветер — 5−10 м/с.

МЧС настоятельно просит водителей соблюдать осторожность.

Напомним, в начале текущего года из-за схода снежных лавин на перевале Камчик было приостановлено движение автотранспортных средств.

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