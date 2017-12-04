МЧС предупреждает об ухудшении видимости на Камчике и Чимгане до 4 км
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. МЧС Узбекистана предупреждает об ухудшении видимости на перевале Камчик и в урочище Чимган до четырех километров.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. МЧС Узбекистана предупреждает об ухудшении видимости на перевале Камчик и в урочище Чимган до четырех километров.
Как сообщает
Ветер в Чимгане достигнет 5−10 м/с, температура ночью составит 13−15 градусов мороза, днем — 6−8.
На Камчике будет днем чуть холоднее — до 9 градусов мороза. Ночью — 13−15 градусов мороза, ветер — 5−10 м/с.
МЧС настоятельно просит водителей соблюдать осторожность.
Напомним, в начале текущего года