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18:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сержант от испуга съел взятку в Павлодарской области

АСТАНА, 4 дек — Sputnik. Старший сержант юстиции съел взятку в колонии-поселении Павлодарской области, сообщила пресс-служба Экибастузского городского суда.

Источник: Sputniknews.kz

По информации судебного ведомства, судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела контролерской службы колонии-поселения.

Установлено, что он согласился выпустить в ночное время с территории РГУ «АП-162/10» заключенного, за что последний должен был заплатить ему 8 тысяч тенге. Также в ходе телефонного разговора контролер потребовал от заключенного продукты питания.

1 июня этого года старший сержант прибыл в учреждение, прошел в комнату КПП, где находился заключенный, и там получил от него лично в руки договоренную сумму и пакет с продуктами питания.

В ходе задержания, испугавшись разоблачения, контролер стал убегать, и чтобы избавиться от денежных средств, полученных от заключенного, проглотил их. Позже деньги были извлечены.

Приговором суда экс-начальнику отдела контролерской службы назначено наказание в виде штрафа в 60-кратном размере взятки — 530 400 тенге, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, с лишением специального звания «старший сержант юстиции».

Приговор суда вступил в законную силу.

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