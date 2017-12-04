Сержант от испуга съел взятку в Павлодарской области
АСТАНА, 4 дек — Sputnik. Старший сержант юстиции съел взятку в
АСТАНА, 4 дек — Sputnik. Старший сержант юстиции съел взятку в
По информации судебного ведомства, судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела контролерской службы
Установлено, что он согласился выпустить в ночное время с территории РГУ «АП-162/10» заключенного, за что последний должен был заплатить ему 8 тысяч тенге. Также в ходе телефонного разговора контролер потребовал от заключенного продукты питания.
1 июня этого года старший сержант прибыл в учреждение, прошел в комнату КПП, где находился заключенный, и там получил от него лично в руки договоренную сумму и пакет с продуктами питания.
В ходе задержания, испугавшись разоблачения, контролер стал убегать, и чтобы избавиться от денежных средств, полученных от заключенного, проглотил их. Позже деньги были извлечены.
Приговором суда
Приговор суда вступил в законную силу.