Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
В фитнес-клубе больше инфекций, чем в туалете
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
“Дружественная страна”: Киркоров подготовит участника Евровидения
Кобзон сообщил о болезни Гафта и Табакова - СМИ
Тарасов раскрыл подробности жизни с Костенко
Елена Перминова и Кира Найтли пришли на театральную премию в Лонд
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Белый дом Рождества
18:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Для волгоградцев подготовили более ста новогодних мероприятий

Новогодние праздники — это всегда череда концертов, гуляний и представлений. В этом году для волгоградцев подготовили более ста мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

28 декабря для детей и взрослых распахнет двери резиденция Деда Мороза. Вплоть до 7 января, в парке «Комсомольский сад» будут звучать всеми любимые музыкальные мелодии. Здесь будет и «Лавка вкусных чудес» со свежей выпечкой, и шоу-программы, и мастер-классы «Снежный вернисаж», «Новогодний сувенир», «Новогодняя лаборатория танца».

В ночь с 31 декабря на 1 января новогодние гуляния развернутся по традиции на площади Павших борцов у главной елки.

3 января по улице Мира пройдет Парад зимней сказки: праздничная колонна горожан, одетых в нарядные тематические костюмы, будет двигаться до площади Павших борцов, парад завершится ярким новогодним концертом.

В первые дни нового года запланировано также проведение креативного фестиваля «Чудо-сани», Рождественских спортивных игр, фестиваля «Арт-елка».

Также в каждом районе Волгограда пройдут десятки новогодних мероприятий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Живые города России
Кто умнее: кошка или собака? Енот!
Улюкаев попросил суд оправдать его
Медведев отчитал Рогозина за неудачный пуск ракеты «Союз»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
Британские деньги для оппозиции Сирии попали к террористам
Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
Бывший фронтмен Sex Pistols намерен участвовать в «Евровидении»
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь