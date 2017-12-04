Для волгоградцев подготовили более ста новогодних мероприятий
Новогодние праздники — это всегда череда концертов, гуляний и представлений. В этом году для волгоградцев подготовили более ста мероприятий.
Новогодние праздники — это всегда череда концертов, гуляний и представлений. В этом году для волгоградцев подготовили более ста мероприятий.
28 декабря для детей и взрослых распахнет двери резиденция Деда Мороза. Вплоть до 7 января, в парке «Комсомольский сад» будут звучать всеми любимые музыкальные мелодии. Здесь будет и «Лавка вкусных чудес» со свежей выпечкой, и
В ночь с 31 декабря на 1 января новогодние гуляния развернутся по традиции на площади Павших борцов у главной елки.
3 января по улице Мира пройдет Парад зимней сказки: праздничная колонна горожан, одетых в нарядные тематические костюмы, будет двигаться до площади Павших борцов, парад завершится ярким новогодним концертом.
В первые дни нового года запланировано также проведение креативного фестиваля «Чудо-сани», Рождественских спортивных игр, фестиваля «Арт-елка».
Также в каждом районе Волгограда пройдут десятки новогодних мероприятий.