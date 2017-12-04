Для волгоградцев подготовили более ста новогодних мероприятий

Источник: Комсомольская правда

28 декабря для детей и взрослых распахнет двери резиденция Деда Мороза. Вплоть до 7 января, в парке «Комсомольский сад» будут звучать всеми любимые музыкальные мелодии. Здесь будет и «Лавка вкусных чудес» со свежей выпечкой, и шоу-программы, и мастер-классы «Снежный вернисаж», «Новогодний сувенир», «Новогодняя лаборатория танца».

В ночь с 31 декабря на 1 января новогодние гуляния развернутся по традиции на площади Павших борцов у главной елки.

3 января по улице Мира пройдет Парад зимней сказки: праздничная колонна горожан, одетых в нарядные тематические костюмы, будет двигаться до площади Павших борцов, парад завершится ярким новогодним концертом.

В первые дни нового года запланировано также проведение креативного фестиваля «Чудо-сани», Рождественских спортивных игр, фестиваля «Арт-елка».