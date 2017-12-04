32 юных воронежца отправятся на Кремлевскую елку
На елку поедут призеры и победители соревнований, олимпиад, конкурсов.
На елку поедут призеры и победители соревнований, олимпиад, конкурсов.
32 юных воронежца — призеры, победители и лауреаты областных соревнований, олимпиад, конкурсов и фестивалей — отправятся на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце, которая откроется 26 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
Детей, которые отправятся на елку в Москву, выбрали из числа призеров, победителей и лауреатов областных соревнований, олимпиад, конкурсов и фестивалей в 13-ти муниципальных районах и городских округах Воронежской области.
На Общероссийскую новогоднюю елку поедут дети из Аннинского, Калачеевского, Каменского, Каширского, Ольховатского, Острогожского, Подгоренского, Репьевского, Россошанского, Хохольского муниципальных районов, а также из Воронежа, Нововоронежа и Борисоглебского городского округа. Ребят будут сопровождать взрослые, в том числе врач и сотрудник полиции.
Накануне торжественного мероприятия в Кремле для детей запланирована экскурсионная программа в Музее космонавтики.
Отметим, что лучшие из воронежских школьников отправляются на Кремлевскую елку ежегодно. Так, в 2016 году на ней побывали 40 детей из региона — одаренные и талантливые дети, отличники учебы из Бобровского, Лискинского, Ольховатского, Подгоренского районов и Воронежа.