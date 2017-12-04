32 юных воронежца отправятся на Кремлевскую елку

32 юных воронежца — призеры, победители и лауреаты областных соревнований, олимпиад, конкурсов и фестивалей — отправятся на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце, которая откроется 26 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Детей, которые отправятся на елку в Москву, выбрали из числа призеров, победителей и лауреатов областных соревнований, олимпиад, конкурсов и фестивалей в 13-ти муниципальных районах и городских округах Воронежской области.

На Общероссийскую новогоднюю елку поедут дети из Аннинского, Калачеевского, Каменского, Каширского, Ольховатского, Острогожского, Подгоренского, Репьевского, Россошанского, Хохольского муниципальных районов, а также из Воронежа, Нововоронежа и Борисоглебского городского округа. Ребят будут сопровождать взрослые, в том числе врач и сотрудник полиции.

Накануне торжественного мероприятия в Кремле для детей запланирована экскурсионная программа в Музее космонавтики.