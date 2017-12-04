Терминалы для безналичной оплаты проезда установят во всех маршрутках Воронежа к июлю
Перевозчики считают, что нововведение не заинтересует пассажиров.
Перевозчики считают, что нововведение не заинтересует пассажиров.
Мэр Воронежа Александр Гусев поручил ускорить перевод городского общественного транспорта на безналичный расчет. На планерке в мэрии в понедельник, 4 декабря, он потребовал у главы управления транспорта Олега Миронова, чтобы систему безналичной оплаты поездок запустили в Воронеже уже ко второму полугодию 2018 года.
Перевести на безналичную оплату проезда первым мэрия планировала муниципальный общественный транспорт — автобусы компании «Воронежпассажиртранс» должны были оборудовать терминалами уже летом 2017 года. До конца года эту практику собирались распространить на автобусы частных перевозчиков.
По словам председателя городского Союза перевозчиков и руководителя одной из крупнейших транспортных предприятий ГК «Автолайн» Дмитрия Крутских, речь идет о введении альтернативного способа оплаты проезда наряду с оплатой наличными. Оборудование пассажирского транспорта банковскими терминалами, по его мнению, трудностей не составит и пройдет безболезненно и для перевозчиков, и для пассажиров, однако вряд ли услуга будет востребованной.
— Как показал опыт муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс», безналичным способом оплаты проезда пользуются 10−12% пассажиров и то только потому, что так проезд стоит на два рубля дешевле. Для частных перевозчиков дифференцированного тарифа не будет, поэтому число заинтересованных в оплате проезда картой будет еще ниже, — считает он.
При этом руководитель регионального отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков уверен, что сочетание наличной и безналичной систем оплаты проезда бессмысленно, а установка терминалов — просто дань современным требованиям по организации расчетов. По его мнению, в перспективе безальтернативным способом оплаты проезда должна стать транспортная карта. Она может стать универсальным инструментом для ежедневного изучения пассажиропотоков, с помощью которого можно будет отслеживать, где горожане активируют карты, как далеко едут, какие маршруты популярны. А так же карта поможет упорядочить финансовые потоки автопредприятий.
Пилотным проектом по запуску системы безналичной оплаты проезда в Воронеже стало оборудование банковскими терминалами троллейбусов. Его запустили 1 марта 2017 года. Проект МКП «Воронежпассажиртранс» разработал совместно со Сбербанком.
Перевозкой пассажиров в Воронеже занимаются 13 предприятий — муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» и 12 частных компаний. Ежедневно на дороги города выходят около 1,7 тыс. автобусов и 52 троллейбуса. В городе работают 107 автобусных маршрутов и четыре троллейбусных.