Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Татуировка американца привела врачей в замешательство
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
Иосиф Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Тарасов раскрыл подробности жизни с Костенко
Елена Перминова и Кира Найтли пришли на театральную премию в Лонд
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Белый дом Рождества
17:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Терминалы для безналичной оплаты проезда установят во всех маршрутках Воронежа к июлю

Перевозчики считают, что нововведение не заинтересует пассажиров.

Источник: Вести - Воронеж

Мэр Воронежа Александр Гусев поручил ускорить перевод городского общественного транспорта на безналичный расчет. На планерке в мэрии в понедельник, 4 декабря, он потребовал у главы управления транспорта Олега Миронова, чтобы систему безналичной оплаты поездок запустили в Воронеже уже ко второму полугодию 2018 года.

Перевести на безналичную оплату проезда первым мэрия планировала муниципальный общественный транспорт — автобусы компании «Воронежпассажиртранс» должны были оборудовать терминалами уже летом 2017 года. До конца года эту практику собирались распространить на автобусы частных перевозчиков.

В управлении транспорта запланировали завершить переход на безналичную оплату проезда только к 1 декабря 2018 года. Мэр Александр Гусев потребовал перенести этот срок на 1 июля 2018 года.

По словам председателя городского Союза перевозчиков и руководителя одной из крупнейших транспортных предприятий ГК «Автолайн» Дмитрия Крутских, речь идет о введении альтернативного способа оплаты проезда наряду с оплатой наличными. Оборудование пассажирского транспорта банковскими терминалами, по его мнению, трудностей не составит и пройдет безболезненно и для перевозчиков, и для пассажиров, однако вряд ли услуга будет востребованной.

— Как показал опыт муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс», безналичным способом оплаты проезда пользуются 10−12% пассажиров и то только потому, что так проезд стоит на два рубля дешевле. Для частных перевозчиков дифференцированного тарифа не будет, поэтому число заинтересованных в оплате проезда картой будет еще ниже, — считает он.

При этом руководитель регионального отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков уверен, что сочетание наличной и безналичной систем оплаты проезда бессмысленно, а установка терминалов — просто дань современным требованиям по организации расчетов. По его мнению, в перспективе безальтернативным способом оплаты проезда должна стать транспортная карта. Она может стать универсальным инструментом для ежедневного изучения пассажиропотоков, с помощью которого можно будет отслеживать, где горожане активируют карты, как далеко едут, какие маршруты популярны. А так же карта поможет упорядочить финансовые потоки автопредприятий.

Пилотным проектом по запуску системы безналичной оплаты проезда в Воронеже стало оборудование банковскими терминалами троллейбусов. Его запустили 1 марта 2017 года. Проект МКП «Воронежпассажиртранс» разработал совместно со Сбербанком.

Перевозкой пассажиров в Воронеже занимаются 13 предприятий — муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» и 12 частных компаний. Ежедневно на дороги города выходят около 1,7 тыс. автобусов и 52 троллейбуса. В городе работают 107 автобусных маршрутов и четыре троллейбусных.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Улюкаев попросил суд оправдать его
Медведев отчитал Рогозина за неудачный пуск ракеты «Союз»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
Британские деньги для оппозиции Сирии попали к террористам
Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
Бывший фронтмен Sex Pistols намерен участвовать в «Евровидении»
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь