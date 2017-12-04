Терминалы для безналичной оплаты проезда установят во всех маршрутках Воронежа к июлю

Источник: Вести - Воронеж

Мэр Воронежа Александр Гусев поручил ускорить перевод городского общественного транспорта на безналичный расчет. На планерке в мэрии в понедельник, 4 декабря, он потребовал у главы управления транспорта Олега Миронова, чтобы систему безналичной оплаты поездок запустили в Воронеже уже ко второму полугодию 2018 года.

Перевести на безналичную оплату проезда первым мэрия планировала муниципальный общественный транспорт — автобусы компании «Воронежпассажиртранс» должны были оборудовать терминалами уже летом 2017 года. До конца года эту практику собирались распространить на автобусы частных перевозчиков.

В управлении транспорта запланировали завершить переход на безналичную оплату проезда только к 1 декабря 2018 года. Мэр Александр Гусев потребовал перенести этот срок на 1 июля 2018 года.

По словам председателя городского Союза перевозчиков и руководителя одной из крупнейших транспортных предприятий ГК «Автолайн» Дмитрия Крутских, речь идет о введении альтернативного способа оплаты проезда наряду с оплатой наличными. Оборудование пассажирского транспорта банковскими терминалами, по его мнению, трудностей не составит и пройдет безболезненно и для перевозчиков, и для пассажиров, однако вряд ли услуга будет востребованной.

— Как показал опыт муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс», безналичным способом оплаты проезда пользуются 10−12% пассажиров и то только потому, что так проезд стоит на два рубля дешевле. Для частных перевозчиков дифференцированного тарифа не будет, поэтому число заинтересованных в оплате проезда картой будет еще ниже, — считает он.

При этом руководитель регионального отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков уверен, что сочетание наличной и безналичной систем оплаты проезда бессмысленно, а установка терминалов — просто дань современным требованиям по организации расчетов. По его мнению, в перспективе безальтернативным способом оплаты проезда должна стать транспортная карта. Она может стать универсальным инструментом для ежедневного изучения пассажиропотоков, с помощью которого можно будет отслеживать, где горожане активируют карты, как далеко едут, какие маршруты популярны. А так же карта поможет упорядочить финансовые потоки автопредприятий.

Пилотным проектом по запуску системы безналичной оплаты проезда в Воронеже стало оборудование банковскими терминалами троллейбусов. Его запустили 1 марта 2017 года. Проект МКП «Воронежпассажиртранс» разработал совместно со Сбербанком.